Želja po nastanku knjige je v meni zorela že nekaj časa. Koronski časi, ko se nismo smeli družiti in imeti delavnic ter praznovanj rojstnih dni, so vsekakor pripomogli k tej odločitvi. Lahko bi rekli ravno pravi čas, saj se bliža 10. obletnica nastanka našega Lončka kuhaj,« je o knjigi Zajtrk v pižami, ki je izšla te dni, povedala avtorica Bogdana Štepec.

Po skoraj desetletju ljubkega kulinaričnega ateljeja v Mengšu je Bogdana Štepec izdala prvo knjigo. FOTOGRAFIJE: Mateja Jordović Potočnik

Ko smo že pred časom sredi Mengša obiskali ljubek kulinarični atelje, smo zapisali, da se zdi, kot da bi bil vzet iz pravljice: »Tu so pikaste posodice, tam v ravno vrsto zloženi lončki z začimbami, kuhinjske omarice pa zastirajo rdeče zavese, na katere so posute bele pikice. Otroci dobro vedo, da jih med vsemi temi pravljičnimi posodicami čaka Bogdana Štepec. Nekdaj je delala v vrtcu, zdaj najmlajše in tudi odrasle vodi med različnimi sladkimi in slanimi recepti.«

Tako je že skoraj deset let, v tem obdobju pa Štepčeva delavnic, ki so se zvrstile pod streho Lončka kuhaj, ni štela: »Smo pa imeli že takoj po odprtju vedno polne delavnice nadobudnih kuharjev. Največji obisk je vsekakor praznovanje kuharskih rojstnih dni, kjer si otroci z našo pomočjo pripravijo pravo rojstnodnevno pojedino.«

Zdaj je izšla knjiga, ki je nastajala približno devet mesecev: »Ideja za naslov in vsebino naše knjige je po naši najbolj priljubljeni delavnici Zajtrk v pižami. V njej smo povzeli recepte, ki smo jih ustvarjali na delavnici in jih nadgradili s slastnimi dobrotami za zajtrk. Čeprav smo jih pripravljali na otroških delavnicah, gredo v slast vsej družini.«

Ko se doma lotimo peke z otroki, si vzamemo čas in se prilagodimo njihovi starosti.

In kaj je najpomembnejše, če se v domači kuhinji in ob pomoči najmlajših v teh decembrskih dneh (ali kdaj drugič) lotimo peke dobrot? Takole odgovarja izkušena Bogdana: »Ko se doma lotimo peke z otroki, je najbolj pomembno, da si vzamemo čas, da se prilagodimo njihovi starosti in se prek pravljice ali igre približamo v njihov svet kuhanja.«

Morda še to: s čudovitimi fotografijami je knjigo opremila Mateja Jordović Potočnik, s katero Bogdana Štepec in njen Lonček kuhaj odlično sodelujeta že okoli šest let.