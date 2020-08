Za zdravo srce in lepšo kožo

Kot nalašč je za vroče dni, pogasi žejo in osveži.

Lubenica je prav zares kraljica poletja, kot nalašč za vroče dni je, saj bo odlično pogasila žejo, osvežila telo, pa še posladkali se bomo z njo. Je vir antioksidantov in ima pomembno vlogo pri preprečevanju bolezni ožilja, astme, artritisa, ateroskleroze, diabetesa ter čedalje bolj pogostih rakavih obolenj. Med najpomembnejše antioksidante lubenice spadajo vitamin C, vitamin A ter likopen. Večinoma je sestavljena iz vode (več kot 91 %), vsebuje le 30 kcal na 100 g (super, da izgubimo kak kilogram), preostanek so vlaknine in hranila, in sicer vitamini, že omenjeni C, pa A, B1 in B6, minerali kalcij, kalij, mangan, magnezij, tudi flavonoidi, kot so lutein, likopen, ki ji daje značilno roza rdečo barvo, in betakaroten ... Torej ni le slastna, pač pa tudi zdrava. Vsebuje aktivne snovi, ki blažijo vnetne procese, pa antioksidante, ki nas varujejo pred prostimi radikali. Je izvrsten diuretik, torej nas žene na vodo, saj spodbuja delovanje ledvic in obenem pospešuje izločanje toksinov iz organizma.Tudi srce bo hvaležno, če jo bomo jedli: vsebuje namreč za ta pomembni organ nujna hranila, kot so vitamini A, C in B6, obenem vsebuje kalij in magnezij, ki pomagata nižati krvni tlak. Poleg tega naj bi uživanje lubenice nižalo raven slabega holesterola v krvi in preprečevalo nastanek ateroskleroze. Je dober vir vitamina B1, ki sodeluje pri proizvodnji energije. Izvrstna je tudi po napornem treningu, obenem nas bo nahranila in odžejala. Pomagala naj bi tudi pri bolečinah v mišicah: lubenični sok, torej lubenico, ki smo jo zmiksali v blenderju, popijemo pred vadbo. Bogata je namreč z aminokislino citrulin, ki v telesu spodbuja nastajanje arginina, ki sprošča žile in izboljšuje cirkulacijo. Z lubenico si lahko tudi popestrite spolno življenje: prav zaradi citrulina je, pravijo, kot nalašč tudi za tiste s slabšim libidom. Z njo bomo bolje videli: vsebuje betakaroten, ki v telesu postane vitamin A, ta pa preprečuje bolezni oči. Vitamin B6 pa je odličen za male sive celice.Super je tudi za kožo: bogata je z vitaminom C, gradnikom kolagena, vitaminom A, ki preprečuje prezgodnje staranje, ter likopenom, ki je močan lovilec prostih radikalov, pa še za dobro hidriranost kože poskrbi.