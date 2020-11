Za zdravje: z njive na krožnik

Domače sadje in zelenjava sta bolj okusna in sveža kot uvožena. FOTO: Povozniuk/Getty Images

Hrana lokalnega izvora je bolj zrela, sveža in polnejšega okusa.

Zakon o kmetijstvu kot lokalno opredeljuje hrano, pridelano na celotnem območju Slovenije.

Zdrav življenjski slog, za katerega se trudi vse več ljudi, vključuje tudi kar se da zdravo prehrano, ki naj bo pridelana lokalno. Pri tem se lahko zataknemo že ob sami opredelitvi pojma lokalno. Kakšna je najdaljša pot od pridelovalca do potrošnika, da bo zanj hrana še vedno lokalnega izvora? Je za Primorce solata, pridelana v Prekmurju, lokalna ali ne? V strokovnih krogih se omenja oddaljenost od njive do krožnika 60 kilometrov, vendar pa zakon o kmetijstvu kot lokalni trg opredeljuje celotno ozemlje Republike Slovenije.Današnji potrošnik je že toliko ozaveščen, da zahteva kakovostno, lokalno pridelano hrano. Taka je bolj zdrava, razen če bi bila pridelana z obilo uporabe kemičnih sredstev. V prid lokalno pridelani hrani govori več dejstev. Prvo je, da do našega krožnika pride v najkrajšem možnem času, zato je sveža in vsebuje več koristnih snovi, vemo namreč, da se minerali in vitamini začnejo izgubljati hitro po tem, ko zelenjavo poberemo. Poleg tega s kupovanjem lokalno pridelane hrane podpiramo domače kmetijstvo, kar prinaša koristi ne le posameznemu kmetu, temveč vsem nam, tudi okolju. Transport hrane naj bo čim krajši, saj je s tem manjša obremenitev okolja z izpusti toplogrednih plinov.Pri lokalno pridelani hrani se ne omejujemo le na sadje in zelenjavo, temveč tudi na druga živila. Če smo navajeni kupovati na tržnici, lahko tam dobimo dobršen del živil, ki jih potrebujemo, tudi mleko in mlečne izdelke, sveže meso in mesnine ter suhomesne izdelke, pa domače mlevske izdelke, kruh in pekovsko pecivo, testenine ... Kmetje svoje pridelke prodajo tudi na domačem dvorišču, ponekod imajo urejene kar trgovine. Marsikdo se enkrat ali dvakrat na teden zapelje do kmeta in tam nakupi zaloge živil. Da bomo še bolj racionalni, se organizirajmo s sosedi, sorodniki ali prijatelji in nakupujmo skupaj, zapeljemo se le z enim avtom ali nakupuje eden za vse.Če kupujemo v trgovini, preverimo izvor živil, saj mora biti na vsakem artiklu napisano poreklo. Čeprav se zaplete, če piše, da je iz Evropske unije. Vsekakor imamo kot potrošnik možnost, da kupujemo lokalno hrano preverjenega izvora, res pa je, da to zahteva malce več časa. Praviloma žal tudi več denarja, a tudi pri nakupu domače hrane smo lahko racionalni.