Za vsak dan in praznični obed

Piščančje meso je del tradicionalne slovenske kuhinje, v mnogo gospodinjstvih se znajde na krožniku vsak teden, morda celo večkrat. Naši predniki so kokoši in piščance gojili doma, na kmetih, pa tudi v mestih, danes pa jih po večini kupujemo, bodisi v trgovini bodisi pri mesarju.

Z malo truda najdemo zaupanja vrednega kmeta, ki ima prosto rejo piščancev, taki so najbolj okusni in zdravi. Pri nakupu naj nas ne vodi zgolj cena, domači piščanci so pač dražji. Pri kmetu morda dobimo tudi kokoši, za katere pravijo, da so najboljše za juho.

Celega spečemo v pečici. FOTO: Bhofack2/Getty Images

Sicer pa lahko piščanca kupimo celega ali v kosih, odvisno, kako bomo meso porabili. Primerno je za pečenje, kuhanje ali dušenje, mnogi prisegajo, da je najboljše ocvrto. Ker vemo, da ocvrte jedi niso zdrave, si ga privoščimo le občasno. Da piščančje jedi ne bodo premastne, pred pripravo odstranimo kožo. To ni težko, pravzaprav jo s posameznih kosov preprosto potegnemo oziroma slečemo.

Kožo zavržemo, lahko pa pripravimo piščančjo mast, ki jo bomo uporabili v kuhinji. V tem primeru kožo narežemo na koščke in jih pražimo na srednji temperaturi, dokler se mast ne izloči. Koščke poberemo in zavržemo, mast pa zlijemo v stekleničke, dobro zapremo in hranimo na hladnem.

Celega piščanca običajno kupimo, če ga bomo tako tudi spekli. V tem primeru kože ne odstranimo, temveč pustimo, da se hrustljavo zapeče. Pečen piščanec je lahko imenitno praznično kosilo, tradicionalno bi moral biti na mizi za božič. Seveda ga lahko tudi sami razkosamo, za kar potrebujemo dober nož, po možnosti še škarje in nekaj spretnosti. Bedra in perutničke odrežemo v sklepih, kjer je hrustanec, če ga hočemo razpoloviti, ga prerežemo vzdolžno.

File oziroma prsi odrežemo tik ob prsni kosti oziroma hrustancu. Kosti, ki ostanejo, to so hrbet, vrat in prsna kost, porabimo za juho, preostale kose pripravimo na poljubne načine. Drobovino skuhamo v juhi, saj količina od enega piščanca ne zadošča, da bi iz nje pripravili posebno jed.

Je blagega okusa, priprava pa hitra in preprosta.

Piščanec je blagega okusa, zato ga lahko z uporabo različnih začimb pripravimo vselej drugače. Lahko ga le rahlo solimo ali mu dodajamo močnejše začimbe, tudi pikantne. To meso ima še eno dobro lastnost, pripravljeno je zelo hitro, zato je primerno tudi za kosilo ali večerjo, ki jo moramo pripraviti v naglici.