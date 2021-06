Za ves teden sveže zelenjave

Zeleno solato pojemo čim prej, paradižnik, kumare in paprika bodo počakali dlje.

Največ logistike zahteva nakupovanje enkrat na teden. FOTO: Julief514/Getty Images

Zdaj uživamo v svežih pridelkih z domačega vrta ali tržnice, vsak dan se lahko na mizi znajde sočno sadje in čvrsta zelenjava, kar zunaj sezone ni samoumevno – če seveda stremimo k temu, da uživamo predvsem lokalno hrano. Če imamo svoj vrt, ni težav, saj vrtnine pobiramo vsak dan sproti, če kupujemo v trgovini, prav tako lahko to storimo vsak dan. Logistika se nekoliko bolj zaplete, če zelenjavo in sadje nabavljamo na tržnici ali neposredno pri kmetu. Le malokdo ima namreč tako velik hladilnik, da lahko vanj spravi, poleg vseh preostalih živil, še zelenjavo in sadje za ves teden. V hladnem delu leta lahko svežo hrano tudi ves teden hranimo na primer na balkonu ali terasi, poleti pa bo že po enem dnevu vse ovenelo. Težavo najbolj preprosto rešimo tako, da zelenjavo in sadje nakupujemo sistematično, glede na to, koliko prostora imamo v hladilniku in koliko bomo v tednu pojedli. Zato jedilnike načrtujemo. Hitro pokvarljivo zelenjavo bomo porabili prej, bolj trpežno pozneje. V hladilnik damo, kar je nujno, preostalo hranimo pri sobni temperaturi, na primer paradižnik.Ljubitelje solate najbolj skrbi, da bi jim zmanjkalo te nepogrešljive priloge. Količine načrtujmo tako, da bomo zeleno solato, ki je najbolj občutljiva, pojedli v dveh ali treh dneh, paradižnik, papriko in kumare pa pustimo za mešano solato v drugi polovici tedna. Da bodo solate, ki so med osnovnimi poletnimi jedmi, čim bolj raznolike, jih vsak dan sestavimo malce drugače, pri tem pa lahko proste roke pustimo tudi jedcem. Za pisano mešano solato bomo uporabili različno zelenjavo, na primer zeleno solato, paprike, paradižnik, kumare, čebulo in česen, dodali ji bomo popečeno meso, kruhove kocke, proseno ali drugo kašo, sir​ feta, različna semena in še kaj. Vse sestavine pripravimo vsako posebej in naložimo v ločene skodele. Ne pozabimo na zelišča, sol, kis in olje. Postavimo na mizo in povabimo jedce, da si vsak sam poljubno sestavi svoj krožnik. Podobno ponudimo sadje, ki ga očistimo in narežemo na koščke, na mizo priložimo še limonov sok, zelišča in morebitne druge dodatke.