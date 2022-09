Za sladek konec poletja ta vikend Sladka Istra

Obiskovalci Sladke Istre lahko na lično okrašenih in bogato obloženih stojnicah, ki so običajno postavljene po različnih lokacijah po mestu (v primeru slabega vremena pa v notranjih prostorih), okušajo različne sladice, bodisi tiste, ki so nastale po recepturah istrskih gospodinj, bodisi novodobne sladke mojstrovine, katerih avtorji so vrhunski domači in tuji slaščičarski umetniki.

Sladki dogodek bo v soboto, 24., in v nedeljo, 25. septembra.

Sladka Istra je obenem priložnost za okušanje in nakup sladkih vin, piv in drugih sladkih pijač ter medenih in preostalih izdelkov ter pridelkov slovenskih kmetij. Obiskovalci lahko dobrote okušajo v zameno za degustacijske kupone, hkrati pa lahko opravijo nakup večjih količin sladkih izdelkov za domov. Poleg raznolike ponudbe na prodajnih mestih bodo na festivalu bogat spremljevalni program s slaščičarskimi delavnicami in kuharskimi šovi, vodenimi degustacijami ter predavanji, raznolik kulturni in otroški program ter številne druge spremljevalne dejavnosti.