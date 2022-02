Najboljši sir za rižoto, pico in sladico

Slovenija ima bogato sirarsko tradicijo, zato je sir pogosto uporabljen v številnih tradicionalnih jedeh. V receptih največkrat zasledimo skuto in druge vrste mehkega sira, imenitne jedi pa pripravimo tudi s trdimi vrstami; sir je primeren tako za slane kot sladke jedi.

Modri sir obogati številne jedi. FOTO: Prostock-studio/Getty Images

Lahko je osnovna sestavina, lahko pa ga le dodajamo, toliko, da obogati okus in strukturo. Izjemno okusne so omake in juhe, ki jih pripravimo iz trdega sira, biti mora starejši, saj se mlad slabše topi. Za ta namen s pridom porabimo ostanke kosov, ki so že nekoliko izgubili svežino, škoda pa jih je zavreči. Uporabimo naribanega, v jed ga dodajamo postopoma, po žlicah, in pri tem nenehno počasi in previdno mešamo.

Če mešamo prehitro, se bo začel sprijemati. Še bolje se bo topil, če jedi dodamo malo vina ali kisa, vendar previdno, da ne bo prevladal njun okus. Pomembno je tudi, da omako ali juho s sirom postrežemo takoj, še vročo, saj se bo z ohlajanjem sir začel strjevati. Omako prelijemo po testeninah ali zelenjavi, s sirom obogatimo rižoto in podobne jedi iz kaše ali stročnic. S topljenim ali popečenim pripravimo izjemno okusne tople predjedi, denimo v kombinaciji z zelenjavo ali mesninami. Priprava je zelo preprosta, potrebujemo živilo, ki ga uporabimo kot podlago, na primer liste radiča, zelja ali druge zelenjave, rezine slanine ali pršuta. Sir položimo na zelenjavne ali mesne srajčke, ga vanje zavijemo in popečemo na malo olja v ponvi, lahko pa tudi v pečici.

Paniramo trše vrste, ki pri cvrtju ne bodo iztekle.

Če bi radi bolj nasiten obrok, skuhamo krompir, ga narežemo na kolobarje in naložimo v ponev. Povrhu naložimo ali nadrobimo sir in jed popečemo na srednji temperaturi. Pokrijemo, da se lepo raztopi, in postrežemo še vroče. Za tovrstne jedi je primeren sir izrazitega okusa, kot je na primer modri s plesnijo.

Za sladke jedi bomo uporabili tistega manj intenzivnega okusa, na primer skuto in druge vrste mehkega sira. Imenitna je sočna skutna torta, pa skutne palačinke, gratinirane in zapečene v pečici, mladi sir za peko na žaru pa lahko popečemo in ponudimo z marmelado ali drugimi sladkimi namazi. Skuto najdemo tudi v receptih za štruklje ali cmoke, ki jih prav tako lahko pripravimo na sladko.