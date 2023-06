Za eno pest suhega fižola

Z namakanjem stročnic ima veliko ljudi, ki jih poznam, resne težave. Pojasnilo je običajno tako zapleteno, da mu je težko ugovarjati. Za namakanje fižola namreč ni časa. Menda je to glavni razlog, zakaj kupujemo fižol v konzervah. Sprašujem se, kako lahko pride do takšnega razmišljanja. Jasno je namreč, da se fižol namoči brez posebnega truda. Streseš ga v skledo, preliješ z vodo in to je vse, kar je treba narediti. Vse preostalo, namakanje namreč, se zgodi samo po sebi.

Čas je zanimiva razsežnost. Kadar nimam časa, se zdi, kot da mi ga je trenutno zmanjkalo, kot na primer soli ali kruha. Rečem še, da lovim čas, prehitevam čas, izgubljam čas ter tu in tam ujamem pravi čas. Tisti, ki imamo možnost kar koli javno povedati, bi morali čas vsekakor pogosto omenjati.

Čas, kot ga živimo na našem planetu, ima namreč lastnost, da mineva. Zelo pogosto se zgodi, da tega ne opazimo, še manj se nam dozdeva, da imamo kaj pri tem. Iluzija brezbrižnega udobja nas priganja, da tekamo za časom, ne da bi vedeli, kaj pravzaprav lovimo. Medtem se topijo ledeniki, planet se odziva, mi pa še kar brezglavo hitimo.

Nasitna jed iz belega fižola Fižol namočite čez noč oziroma za najmanj šest ur. Skuhajte ga z enim lovorjevim listom in malo tekočine. Bel fižol se hitro razkuha, zato je treba stati zraven štedilnika. Pazite, da ostane lepo čvrst, ker se bo pozneje še kuhal. Ločeno nasekljajte čebulo in česen. Iz mešanice začimb za zelenjavno juho pripravite vročo jušno osnovo. Čebulo počasi pražite na olju, da se zmehča, ne pa porjavi. Mora biti dovolj olja. Čez nekaj minut dodajte česen, sol, poper, mleto papriko (sladko ali pekočo, po želji) in kumin. Ko zadiši, zalijte s paradižnikovo omako iz kozarca, dodajte drug lovorjev list, sladkor in na koncu jušno osnovo. Pokrito kuhajte približno 10 minut. Zdaj dodajte kuhan in odcejen fižol. Tekočino, v kateri se je kuhal, prihranite in z njo po potrebi zalivajte jed. Lepo počasi kuhljajte še kakšnih 20 minut, da bo nastalo nekaj med juho in omako, ravno prav za pomazati s kruhom. Nazadnje dosolite, poprajte po okusu in posipajte s svežim peteršiljem. Jed je primerna za kuhanje vnaprej, pogreta bo še boljša.

Največja težava, ki jo imamo, je naše okolje, ki se bo medtem neopazno zelo spremenilo oziroma se je že. V povezavi s fižolom me zato najbolj skrbi, ali bodo na planetu še dolgo takšne razmere, da ga bo možno pridelati.

Če kdo želi doživeti in razumeti čas, se mora nujno ustaviti. Obstaneš in, uau, časa je naenkrat zelo veliko. Najprej pomisliš, da je ves tvoj. Potem pride tisti občutek, da si odgovoren za čas, za to, kako ga živiš. Ko si odgovoren do sebe, nenadoma opaziš še druge stvari, na katere lahko vplivaš. Vse šteje, vsaka malenkost, in želiš si, da bi še koga zanimal naš čas.

Če se vrnem k fižolu: kaj lahko naredim, da bi imeli zaradi fižola, ki ga bom danes skuhala, več možnosti preživetja?

Lahko se potrudim in kupim fižol, ki je bil pridelan na ekološki način. Tako bo v zemlji in vodi manj strupenih snovi. Z zdravo hrano hkrati poskrbim za svoje zdravje. Podprem ekološkega kmeta. Poiščem fižol, ki je zrasel čim bližje moji kuhinji, in s tem skrajšam transport in onesnaževanje s prometom. Kupim fižol brez embalaže in bo ena plastična vrečka manj med odpadki. Kupujem večje količine in ne hodim po vsako stvar v trgovino. Namočim fižol in ga skuham, tako bo konzerva manj na nepredstavljivo velikem smetišču.

Kdo bi si mislil, da ima pest suhega fižola tako močan vpliv na ekologijo celotnega planeta.