Za bogatejši okus raje več zelišč

Sveža zelišča so manj aromatična kot posušena. FOTO: Getty Images

Držimo se načela manj je več. FOTO: Motortion/Getty Images

Meso in ribe pred peko mariniramo, tako jih bo treba manj soliti.

O tem, da Slovenci v prehrani uporabljamo preveč soli, strokovnjaki že dolgo opozarjajo in pri tem svarijo pred škodljivostjo takšnega prehranjevanja. Mnogi se soli težko odpovejo, češ da so potem jedi povsem brez okusa. A ni nujno tako, če začnemo uporabljati več zelišč in drugih začimb.Tako bodo jedi postale okusnejše, pa še raznolike povrhu, saj lahko isto jed z različnimi začimbami naredimo precej drugačno. Pri tem ni treba segati po industrijsko pripravljenih mešanicah. Tem se je pravzaprav bolje izogniti, saj so polne soli. Pri nakupu zeliščnih mešanic zato natančno preberimo deklaracijo in preverimo, kaj se skriva v njih. Še bolje pa je, da mešanice pripravimo sami.V kuhinji uporabljamo sveža ali posušena zelišča in začimbe, marsikaj lahko vzgojimo na domačem vrtu pa tudi v lončkih na okenski polici. Nabor zelišč in začimb, ki jih kupimo v trgovini ali na tržnici, prilagodimo svojemu okusu oziroma okusu svojih jedcev. Z raznoliko uporabo zelišč lahko, kot rečeno, jed dobi vsakokrat malce drugačen okus, piščančje meso ima na primer enkrat domačega, kot ga jemo vedno, drugič pa azijskega, ki je za naše kraje pač eksotičen.Enako velja za juhe in omake, potrebujemo le malo dodatkov in domišljije, pa bo jedilnik vselej pester, solnico pa bomo lahko pospravili z mize. Za nekatera zelišča velja, da prav posebno zmanjšajo potrebo po soli, to so na primer timijan, rožmarin in drobnjak, pa seveda peteršilj, ki da piko na i prenekateri jedi.Da bi čim bolj izkoristili okus in vonj, ki jih razvijejo zelišča in začimbe v jedi, moramo upoštevati nekaj pravil. Splošno velja, da lovorjev list, poper v zrnju ali brinove jagode dodamo na začetku priprave jedi, mlete ali sesekljane začimbe ali zelišča pa šele proti koncu, kakšnih deset minut, preden lonec odstavimo. Manjšo potrebo po soli dosežemo tudi z mariniranjem jedi, predvsem mesa in rib. Pripravimo marinado iz olja in zelišč, lahko dodamo tudi kis, izognimo pa se soli.