Za bogatejši okus

Pravo gostoto dosežemo z dodajanjem naribanega parmezana. FOTO: karandaev/Getty Images

Poletne omake pripravimo iz svežih sestavin, ki jih je v tem času na voljo več kot dovolj.

Lahko so priloge k mesu, vanje lahko pomakamo na paličice narezano zelenjavo, krekerje, grisine. FOTO: Milkos/Getty Images

Omake, tople in hladne, so pogoste spremljevalke jedi, dopolnijo in obogatijo okus in naredijo obrok sočen in bolj poln. Po definiciji iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika je omaka »gostljata jed iz različnih živil, ki se servira samostojno ali kot dodatek jedem«, medtem ko je pomaka, ki jo v zadnjem času vse pogosteje zasledimo v kulinaričnih pogovorih in zapisih, »ostrejša, navadno hladna omaka, v katero se pomakajo jedi«.Medtem ko omake običajno postrežemo zraven glavne jedi, pomako strežemo v manjših skodelicah in vanjo pomakamo na večje koščke ali paličice narezano zelenjavo, krekerje, grisine in podobno, lahko tudi sir, meso in drugo. Ne pozabimo še na prelive, ki jih polijemo po jedi, na primer torti, kolačih, sladoledu ali drugih sladicah, pa tudi po slanih jedeh, testeninah, rižu ali krompirju. Vse omenjeno uporabimo tudi v različnih sendvičih.Omake, pomake in prelivi so lahko topli ali hladni, v vročih dneh seveda bolj teknejo slednji. Lahko so blagi, takšne ponudimo k mesu, ribam, zelenjavi in drugim, ne preveč začinjenim jedem, medtem ko krepke jedi bolj izrazitih okusov pospremimo s pikantnimi prilogami.Za pripravo so silno enostavne, izbrane sestavine zdrobimo, stolčemo v terilniku ali zmeljemo v blenderju, tako da dobimo maso želene gostote, in že lahko postrežemo. Ni pa nujno, da omako gladko zmeljemo, lahko v njej pustimo tudi večje koščke. Uporabimo lahko sveže ali kuhane sestavine, da bo jed še bolj osvežujoča, pa jo postavimo za vsaj eno uro v hladilnik.Poletne omake pripravimo iz svežih sestavin, ki jih je v tem času na voljo več kot dovolj. Osnova je običajno zelenjava, na primer paradižnik ali kumare, pa seveda obilje svežih, pravkar nabranih zelišč, origano, bazilika, peteršilj, pa česen in čebula, da bo bolj ostro, pa ščepec čilija in drugih pikantnih začimb. Imeniten okus in strukturo dajo semena ali oreški, na primer bučnice ali sončnice, ki bodo lepo povezale bolj redke sestavine omake. Gostoto omak, pomak in prelivov uravnavamo z dodajanjem tekočin, predvsem jogurta in izbranih kakovostnih olj, lahko tudi kisa ali limonovega soka. Pri kombiniranju okusov se ravnajmo po svojem občutku in okusih, dodamo lahko kupljene omake, na primer majonezo ali gorčico, čeprav je največji čar, če sami ulovimo pravo razmerje okusov, ki nam najbolj ustreza.