Vsi odtenki poletnih tržnic in pestri lokalni okusi

V teh mesecih je na slovenskih tržnicah toliko sezonskih izdelkov, da sploh ne veš, kje bi začel naštevati. Pa ne samo to: lokalnim pridelovalcem se te mesece pridružijo še kmetovalci iz Goriških brd, s Primorske in še od kod, ki ponujajo sezonsko sadje – najprej so bile češnje, nato marelice, breskve ... Še ena novost pa nas čaka na pokriti ljubljanski tržnici, kjer je Ana Roš v sodelovanju s Tušem te dni odprla trgovinico, polno izbranih domačih dobrot.

Na sporedu so lahkotni, hitro pripravljeni obroki.

Zato smo se podali po nakupih in zraven prinesli še nekaj preprostih receptov. Saj veste: poletje je tisti čas, ko so na sporedu lahkotni, hitro pripravljeni obroki, in tu je nekaj naših najljubših.

V teh mesecih je nakupovanje še posebno pisano. FOTO: Špela Ankele

Briške dobrote. FOTO: Špela Ankele

Testenine! Te so poleti res favorit (največkrat so to špageti, lahko pa izberemo tudi katero drugo obliko), saj so praviloma skuhane v nekaj minutah, nato jim dodamo kakšno lahko omako, in kosilo je na mizi. Med najbolj preprostimi poletnimi dodatki so češnjevi paradižniki.

Takole gre recept: testenine skuhamo v soljenem kropu in odcedimo. Medtem ko se kuhajo, razpolovimo češnjeve paradižnike in jih preložimo v skledo. Dodamo malo sveže bazilike, nasekljan česen, dobro oljčno olje in malce balzamičnega kisa. Premešamo, lahko kar z rokami, češnjeve paradižnike lahko malo stisnemo, da nastane več omake. Dodamo odcejene testenine, pomešamo, in to je to.

Naši favoriti: testenine, solate in stročji fižol.

Še en hit poletja: solate! In to v velikih skledah, pripravljene tako, da so samostojni obrok. Med našimi favoriti je zelena solata, ki jo operemo in razrežemo na primerno velike kose ter razporedimo po dnu večje sklede. Čez gre naribano korenje, razpolovljeni češnjevi paradižniki, ob bok lahko dodamo malo redkvic, narezanih na tanke kolute. Če nam ostaja kaj kruha, ga razrežemo na kocke in v zmerno segreti ponvi prepražimo na suho, na koncu pa dodamo le malce oljčnega olja. Takšno solato zabelimo s poljubnim prelivom, ki je lahko pripravljen tudi z dodatkom jogurta, in kosilo je na mizi.

Ste tudi vi komaj čakali domač stročji fižol? FOTO: Špela Ankele

Potem pa je tu še stročji fižol. Tega skuhamo in odcedimo. Potem pa se lahko poigramo z njim. Lahko ga pripravimo kot solato, torej zgolj začinimo z oljem, kisom, soljo in veliko česna, za dodatek pa porabimo še malo sveže nasekljanega peteršilja. Fina je tudi boranja ali pa njena poletna bližnjica, ki jo pripravimo tako, da kuhanemu stročjemu fižolu dodamo zgolj paradižnikovo omako. Pomešamo in razporedimo na krožnike, čez pa naribamo malo sira. To je zares prijetna poletna kombinacija!