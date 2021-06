Vsestransko mleto meso

Lahko ga meljemo tudi sami, če imamo primeren aparat.

Med najbolj priljubljenimi je bolonjska omaka. FOTO: Fudio/Getty Images

Čeprav mleto meso s pridom uporabljamo vse leto, saj iz njega pripravljamo številne jedi, se zdi, da je njegova sezona poleti. Piknika, če ni brezmesni, si nikakor ne moremo predstavljati brez čevapčičev in pleskavic, in vsaka kuharica ali kuhar, ki kaj da nase, bo vsaj enkrat v sezoni pripravil polnjene paprike, običajno v paradižnikovi omaki. Pogosta izbira je bolonjska omaka, za katero smo vsi prepričani, da naredimo najboljšo, ponudimo pa jo kot polivko za testenine ali uporabimo za lazanjo, musako in druge narastke. Z mletim mesom nadevamo različno zelenjavo, poleg paprik še izdolbene bučke ali jajčevce pa liste vinske trte, poletno različico zimske sarme iz listov kislega zelja. Priljubljene so tudi mesne kroglice, ki jih lahko pečemo ali kuhamo v paradižnikovi omaki, pa seveda rahli polpeti, ki jim sočnost daje v mleko namočen kruh. Bolj izurjeni kuharji se lotijo mesne štruce iz mletega mesa, zlasti imenitna je, če vanjo nadevamo trdo kuhana jajca, ki jedi dajo poseben videz, ko jo narežemo na rezine.Da bodo vse naštete jedi res okusne, je pomembno, da za njih uporabimo kakovostno meso. Pri mesarju lahko kupimo sveže mešanice, ki nam jih sproti zmelje in tehta, lahko pa se odločimo za vakuumsko pakirane različice. Pri teh pozorno preberimo deklaracijo, saj je lahko mešanica že slana in začinjena. V tem primeru govorimo o mesnem pripravku, v drobnem tisku pa lahko poleg začimb najdemo druge dodatke. Izkušnje kažejo, da je vsekakor najbolje kupiti meso, ki ga mesar zmelje pred nami iz kosov, ki smo jih sami izbrali. Meljemo lahko različne vrste mesa, predvsem svinjsko in goveje, vse bolj priljubljeno je puranje in piščančje. Za nekatere jedi je najbolje uporabiti mešanico govejega in svinjskega; goveje je manj mastno, bolj pusto in manj izrazitega okusa. Veliki ljubitelji mletega mesa si omislijo aparat za mletje, ki je lahko ročni ali električni, in izbrane kose sproti meljejo sami. Tako ga lahko tudi začinijo po svoje, saj so vnaprej pripravljene mešanice običajno precej začinjene in predvsem zelo slane.