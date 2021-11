Vsestranski sladki plodovi

Pri nas lahko kupimo datlje vse leto, tako suhe kot sveže. Običajno so pakirani, prodajajo pa jih tudi v rifuzi. Izjemno sladki sadeži prijetnega okusa so plod datljeve palme oziroma datljevca, ki velja za eno najstarejših kulturnih rastlin, saj so ga začeli gojiti že pred več kot 5000 leti, divje rastoče pa so uživali še kakšnih 2000 let prej.

Kot prigrizek se podajo k oreškom ter drugemu suhemu sadju. FOTO: Murziknata/Getty Images

Datljeva palma je visoko, razkošno drevo, ki v višino doseže do 25 metrov, v širino pa se lahko razteza tudi do deset metrov v premeru. Uspeva predvsem na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki, saj ji prija suho in vroče podnebje, v Evropi gojijo predvsem okrasne vrste. Zato je datelj tudi najbolj zastopan v arabski in afriški kuhinji, tam pač, kjer rastlino tradicionalno gojijo.

Uživamo jih same, saj so imeniten prigrizek in se priležejo v trenutkih, ko nas popade neobvladljiva želja po sladkem. Seveda ne gre pretiravati s količino, saj so prava energijska bomba, polna sladkorja. Res pa, da vsebujejo tudi številne druge snovi, predvsem vitamine A, B in skupine C, pa minerale kalij, železo in kalcij, bogati so tudi z beljakovinami. Če se nam zdijo presladki, jih kombiniramo z drugimi živili, pogosto se znajdejo v mešanicah oreškov in suhega sadja. Imenitno se podajo k siru, z njim tvorijo harmoničen okus, hkrati pa mlečni izdelki omilijo sladkobo.

Bogati so s sladkorjem, zato jih uživamo v zmernih

količinah.

Pripravimo majhne grižljaje iz polovice datljev in jih nadevamo z mehkim sirom, na primer maskarponejem ali skuto. Primešamo lahko še različne oreške, recimo mandlje, orehe, pistacije. Nadevamo lahko tudi cele datlje, tako da jih le nekoliko razpremo. Ponudimo kot samostojne prigrizke. Kljub sladkosti se zelo dobro podajo k mesu, ovijemo jih na primer v tanke rezine slanine in jih spnemo z koščki zobotrebcev, da rolice ne bodo razpadle. Spečemo v pečici na 200 stopinjah ali v ponvi, pri tem pa moramo rolice večkrat obrniti. Slanina mora biti hrustljavo zapečena.

Seveda datlje najpogosteje uporabimo za pripravo sladic, katerih osnova je lahko datljeva pasta. To lahko kupimo ali pripravimo sami. Suhe čez noč namočimo v vodi, dobro odcedimo, stresemo v blender, sadeži morajo biti izkoščičeni, in zmeljemo v gosto, gladko zmes.