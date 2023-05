Vsestranski drobnjak

Drobnjak je začimbna rastlina, ki jo v kuhinji uporabljamo predvsem kot sveže, drobno sesekljano zelišče. Spada v družino lukovk in je najmanjša vrsta užitnih čebul. Najdemo ga na mnogih vrtovih, kjer razveseljuje s privlačnimi cvetovi bledo vijolične barve.

Uživamo ozke, votle liste valjaste oblike, po okusu je bolj blag v primerjavi z večjimi sorodnicami, na primer čebulo. Uporabni so tudi cvetovi, vendar predvsem za okraševanje jedi.

Ker je za vzgojo precej nezahteven, ga lahko gojimo sami, tudi če nimamo vrta, zelo dobro namreč uspeva tudi v loncih. Sicer pa je drobnjak trajnica, ki zraste v višino do pol metra, za uporabo ga režemo sproti, če ga ne, pa pozno pomladi in poleti zacveti. Lahko ga seveda kupimo, svežega ali posušenega in sesekljanega, kot začimbo.

Režemo ga sproti. FOTO: Tg23/Getty Images

V kuhinji je vsestransko uporaben, drobno sesekljanega svežega potresemo po svežih solatah, dodajamo sendvičem, zmešamo v najrazličnejše namaze. Zlasti prijetno dopolni okus skute, jogurta in mehkega svežega sira. Poleti bo prijetno poživil naribane kumare, zmešane z jogurtom in česnom. Okusno je tudi maslo, ki ga nekoliko zmehčamo, vmešamo sesekljan drobnjak in spravimo v dobro zaprto posodo.

Z drobnjakom obogatimo tople jedi, običajno ga dodamo na koncu, ko so že kuhane, podobno kot peteršilj. Nepogrešljiv je v kremnih juhah, ki jih zabelimo s kislo smetano, dobro se poda k mesnim in zelenjavnim enolončnicam ter omakam, posebno k fižolovi juhi. Potresemo ali že vmešamo ga v jajčne omlete, v kombinaciji z zelenjavo ali s slanino. Dobro se poda v preproste cmoke, ki jih pripravimo iz skute, jajc, zdroba in drobtin. Bolj zahtevna je priprava štrukljev, v skutni nadev prav tako zamešamo drobnjak.

Dodajamo ga tudi k toplim jedem, običajno tik pred postrežbo.

Drobnjak ima v Sloveniji različna imena, na primer šnitlek, šnitlah ali šnitlih, ki izhajajo iz nemške besede Schnittlauch, poleg kulinaričnih ga odlikujejo zdravilne lastnosti, bogat je z vitamini, predvsem A in C, vsebuje pa tudi B12. Zato je nepogrešljiv v zdravi kuhinji, najdemo pa ga tudi v ljudskem zdravilstvu.