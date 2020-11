Vsestranske buče

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO V zadnjih letih so na naših jedilnikih izjemno priljubljene. FOTO: Reinke-photography/Getty Images

Posebno pozornost si zaslužijo sladke bučne jedi, na primer zavitek, torta ali kolač.

Razrezane bodo v hladilniku zdržale nekaj dni. FOTO: Melaniemaier/Getty Images

Buče smo že pobrali z vrta, zdaj pa je vprašanje, kako jih skladiščiti, da bodo zdržale čim dlje, če imamo seveda večje količine; sveže ali kot shranke? Pravzaprav se sezona buč s pozno jesenjo šele začenja, tudi v trgovinah in na tržnicah so vseskozi na voljo, ponudba pa se je v zadnjih letih silno razmahnila. Izbiramo lahko med bučami najrazličnejših sort, barv, velikosti in oblik pa seveda okusov.So vsestransko uporabna jed, v zadnjih letih na naših jedilnikih izjemno priljubljene. Iz njih pripravljamo sladke in slane jedi, imenitne so v juhah in omakah, pečene ali dušene. Izjemno dobro dopolnijo mesne jedi, kot prilogo jih spečemo v pečici ali zmečkamo v pire. Tega lahko pripravimo iz samih buč, lahko pa ga zmešamo s krompirjem ali drugo zelenjavo, tako bo pire vselej drugačnega okusa. Posebno pozornost si zaslužijo sladke bučne jedi, na primer bučni zavitek, torta ali kolač. Še preprostejša, a sila imenitna je krema, za katero bučni pire zmešamo z jogurtom ali skuto, jemo jo lahko sladko ali slano. Možnosti je neskončno.Če smo na vrtu pridelali večje količine buč, jih ustrezno spravimo. Najdlje bodo zdržale v hladnem in zračenem prostoru s temperaturo med 10 in 13 stopinjami, a ne več kot 15. V takih razmerah se bodo brez težav ohranile vsaj dva ali tri mesece. Preden jih shranimo, jih pregledamo in po potrebi očistimo, obrišemo jih z vlažno krpo ali speremo z vodo. Izberimo res povsem zdrave in nepoškodovane plodove, saj bodo v nasprotnem primeru začele gniti – vsaka praska na lupini lahko povzroči vdor bolezni.Zanimivo je, da so bolj zrele bolj obstojne, saj imajo debelejšo in bolj trdo skorjo, ki bučo bolje varuje. Iz njih pa lahko pripravimo tudi shranke in jih spravimo v shrambo ali zamrzovalno skrinjo. Skuhamo pire, ki ga bomo pozneje pripravili za pripravo juhe ali omake, lahko jih narežemo na kocke in vložimo v kis ali slanico. Sveže narezane spravimo v plastične vrečke in v zamrzovalnik.Ko jo prerežemo, jo je dobro čim prej porabiti, v hladilniku bo zdržala nekaj dni. Brez skrbi skuhamo večje količine juhe ali druge jedi in to razdelimo na porcije ter hranimo na hladnem. Če jih pečemo v pečici, pa so najboljše sveže pripravljene.