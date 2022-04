Vse bolj cenjena stročnica: zmeljemo jo v namaz ali dodamo v maso za polpete

Čičerika je ena najstarejših stročnic, ki jih najdemo na jedilnikih naših prednikov, saj so jo poznale že stare civilizacije. Na Bližnjem vzhodu so jo gojili že pred 7500 leti, od tam so jo raznesli v azijske dežele, poznali pa so jo tudi stari Rimljani.

Danes je razširjena po skoraj vsem svetu, najbolj v Indiji, med osnovna živila pa jo štejejo tudi v arabskih državah, od koder izvirata najbolj znani jedi iz čičerike: falafel in humus. Pri nas sicer ob omembi stročnic najprej pomislimo na grah in fižol, potem na lečo in morda bob, na koncu pa sojo in čičeriko. A kljub temu si čičerika v zadnjih letih počasi utira pot tudi na naše jedilnike, zlasti vegetarijancev in veganov. Povsem upravičeno, saj je kot preostale stročnice izvrsten vir beljakovin in drugih koristnih snovi, odlikuje pa jo tudi nekoliko svojski, večini všečen okus.

Zelo uporabna je čičerikina moka. FOTO: Natashamam/Getty Images

V kuhinji je izjemno uporabna, pripravljamo pa jo podobno kot druge stročnice v zrnju. Kupimo jo lahko že kuhano, konzervirano ali pa v suhem zrnju, ki ga moramo pred pripravo nekaj ur namakati, vmes enkrat zamenjamo vodo. Namočena bo kuhana v pol ure, nenamočena pa potrebuje najmanj eno uro. Kuhano lahko spravimo v hladilnik za nekaj dni, prav tako jo lahko zamrznemo.

Najbolj znani jedi iz čičerike sta gotovo namaz, ki ga poznamo pod imenom humus, ter falafli oziroma polpeti. Priprava namaza je silno preprosta, gladko zmeljemo čičeriko, začinimo s česnom, soljo, limonovim sokom in oljčnim oljem, dodamo sezamovo pasto oziroma tahini in dobro premešamo. Nekoliko več dela je s falafli, ki jih praviloma pripravljamo iz suhe čičerike, ki jo namočimo kot za kuhanje, odcedimo in dobro osušimo ter grobo zmeljemo. Začinimo, manjkati ne smejo mleta kumina, česen, nasekljani peteršilj, poper in limonov sok, dobro premešamo in oblikujemo kroglice, ki jih rjavo zapečemo na olju. Če se mudi, lahko polpete pripravimo tudi iz kuhane čičerike.

V zrnju jo dodajamo juham in solatam, zmeljemo jo v namaz ali dodamo v maso za polpete.

Sicer pa čičeriko dodajamo različnim jedem, juham, enolončnicam, prilogam, obaram, iz nje pripravimo okusni kari ali jo (ohlajeno) dodamo solati. Kuhana in začinjena zrna popečemo v ponvi ali pečici in pripravimo izjemno okusen, zdrav prigrizek, s katerim potešimo lakoto in potrebo po nečem slanem. Uporabna je tudi moka, s katero zgostimo jedi ali jo uporabimo kot nadomestek žitne moke.