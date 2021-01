Vsak dan brokoli

Enolončnica iz pečice Pečico segrejemo na 200 stopinj. Pekač rahlo namastimo in po dnu razporedimo brokoli, nanj potresemo ribje fileje. V skledi zmešamo juho in mleko ter polijemo po ribi. Potresemo z naribanim sirom. V skledici pomešamo margarino ali olje, z drobtinami in ščepcem mlete paprike ter potresemo po siru. Pečemo 20–30 minut (ko je pečena, je mogoče ribo narahlo ločiti z vilicami).



Za 4 osebe:

450 g brokolija

450 g čvrste bele ribe

300 g kremne brokolijeve juhe

60 ml mleka

50 g naribanega sira (čedar, gavda)

30 g krušnih drobtin

5 g stopljene margarine ali oljčnega olja

mleta sladka rdeča paprika

Pita V sekljalniku zmeljemo lešnike, dodamo moko in sol ter maslo in mešamo, da dobimo drobtine. Dodamo jajce in 2 žlici vode, da dobimo testo, malce ga pregnetemo. Zavijemo v folijo za živila in postavimo v hladilnik za 20 minut. ​Pečico segrejemo na 180 stopinj. Na pekač razporedimo brokoli in cvetačo, pokapljamo z oljem in pečemo 10 minut. Medtem v kozici razpustimo maslo, dodamo moko in dobro premešamo, odstavimo s štedilnika in dodamo kislo smetano, gorčico, sir in poper. Vrnemo na štedilnik in mešamo z metlico, da dobimo gladko gosto omako. Odstavimo in prekrijemo s folijo za živila, da se ne naredi skorjica, in ohladimo. Potem vmešamo jajce. ​Pečico segrejemo na 200 stopinj, pekač obložimo s peki papirjem. Testo razvaljamo na pomokani površini v krog in ga preložimo na pekač. Premažemo ga s sirno mešanico, pustimo 2-cm rob in obložimo z zelenjavo. Robove zavihamo navznoter in premažemo z razžvrkljanim rumenjakom. Pečemo 45 minut.



Za 4 osebe:

Testo:

80 g lešnikov, 120 g pirine moke, 130 g polnozrnate moke, 130 g masla, ​jajce

Nadev:

6 cvetov brokolija s stebelcem, ​pol cvetače, razdeljene na manjše cvetove, ​žlica oljčnega olja, 50 g masla, 50 g moke, 200 g kisle smetane, 150 g sira (čedar), ​žlica dijonske gorčice, ​jajce, ​rumenjak ​

Juha Krompir narežemo na kocke, brokoli očistimo in razdelimo na cvetove. V lonec vlijemo malo oljčnega olja, prepražimo sesekljana šalotko in česen, dodamo krompir in zalijemo z jušno osnovo ali vodo. Solimo in popramo, zavremo, potem pa pri zmerni temperaturi kuhamo deset minut, dodamo brokoli in kuhamo pet minut. Do gladkega zmešamo s paličnim mešalnikom ter po potrebi solimo in popramo. Postrežemo vroče, okrasimo s smetano. Postrežemo s popečenim kruhom.



Za 4 osebe:

​večji krompir

1,2 l zelenjavne jušne osnove ali vode

400 g brokolija

​šalotka

strok česna

Ocvrtki Krompir narežemo na kocke, damo v kozico in prilijemo toliko mrzle vode, da je pokrit. Zavremo in kuhamo 15 minut. Dobro odcedimo in pretlačimo. Medtem v vreli vodi blanširamo brokoli, kakih 5 minut, dobro odcedimo na papirnati brisači. Drobno ga sesekljamo in stresemo v skledo, dodamo krompir, rumenjak, sir in drobtine. Dobro premešamo in oblikujemo 12 kroglic ali več, če imamo raje manjše. Za 10 minut postavimo v zamrzovalnik. Medtem v tri krožnike pripravimo moko, razžvrkljana jajca in drobtine s sezamom. Kroglice najprej povaljamo v moki, potem v jajcu in na koncu še drobtinah. V ponvi segrejemo olje ter pri zmerni temperaturi popečemo kroglice 4–5 minut, da se zlato zapečejo. Odcedimo na papirnati brisački in postrežemo.



Za 4 osebe:

400 g krompirja

150 g brokolija

rumenjak

40 g čedarja

60 g krušnih drobtin

Za paniranje:

20 g moke

2 jajci

​drobtine

30 g sezamovih semen

4 žlice oljčnega olja

Testenine s pestom Brokoli očistimo in razdelimo na cvetke in jih 5 minut blanširamo v vreli vodi, poberemo s penovko in dobro odcedimo, v isti vodi skuhamo testenine po navodilih na embalaži. V blender damo brokoli, baziliko in oljčno olje ter mešamo. Dodamo nariban parmezan, mandlje, česen, sol ter mešamo, da se sestavine dobro povežejo.

Testenine odcedimo, nekaj vode prihranimo. V kozici jih pomešamo s pestom, dodamo nekaj vode, v kateri so se kuhale, da dobimo svilnato omako. Postrežemo takoj, po želji potresemo z naribanim parmezanom.



Za 4 osebe:

srednje velik brokoli (400 g)

pest listkov bazilike

4 žlice oljčnega olja

60 g parmezana

70 g mandljev

strok česna

sol

400 g testenin

Brokoli z govedino Govedino narežemo na trakove, brokoli razdelimo na manjše cvetove in jih 5 minut blanširamo v vreli vodi, dobro odcedimo. Česen in šalotko drobno sesekljamo. V večji skledi pomešamo žlico škroba, pol sojine omake, sok limete in sladkor. Dodamo na trakove narezano govedino, malo solimo, popramo in premešamo. Mariniramo 20 minut. Pri zmerni temperaturi segrejemo večjo ponev, v katero smo vlili žlico olja, in popečemo govedino, ne vse naenkrat, po dve minuti na vsaki strani. Prestavimo na krožnik, v ponev damo šalotko in česen, ko zadiši, še žlico škroba, premešamo, vlijemo preostanek sojine omake in sladkor, premešamo ter zavremo. Dodamo brokoli in kuhamo nekaj minut, v ponev vrnemo goveje trakce. Premešamo, da se sestavine povežejo, in kuhamo kako minuto. Potresemo s sezamovimi semeni, postrežemo z rižem ali rezanci.



Za 4 osebe:

2 žlici koruznega škroba, 100 ml sojine omake (manj slane), sok pol limete, dve žlici rjavega sladkorja, 500 g rostbifa, 3 stroki česna, 400 g brokolija, šalotka, sol, poper, sezam

Smuti Banani olupimo, narežemo na kolobarje in zamrznemo. Uporabimo presni brokoli, lahko pa tudi kuhanega na pari. V blender damo brokoli, banane, mango, jagode (lahko zamrznjene), avokado, kivi, špinačo, sok in vodo ter zmešamo do gladkega. Po želji lahko dodamo več soka ali vode, da bo napitek manj gost.



Za 4 osebe:

skodelica brokolija (samo cvetovi)

2 banani

pol skodelice manga

skodelica jagod

skodelica špinače

manjši avokado

kivi

2 skodelici ananasovega soka

skodelica in pol vode

FOTO: Mizina/Getty Images

Se namrdnete, ko slišite za brokoli? Zdaj bo drugače, posebej za vas smo zbrali nekaj receptov, zaradi katerih boste vzljubili to lepo zeleno zelenjavo. Lahko ga dušimo, pečemo in jemo tudi surovega, zlasti v solatah: vedno je čas za brokoli. Začnemo že zjutraj, z omleto. Sijajno se ujame z drugo zelenjavo, na primer cvetačo, pa tudi mesom in ribo ter seveda testeninami, s temi ga bodo jedli še otroci, premamimo jih s svedrčki, oblitimi s temno zeleno omako. Lahko jih zapečemo v pečici, prelite z bešamelom in naribanim sirom, za ljubitelje mesa pa dodamo še na koščke narezanega piščanca. In ne pozabite poskusiti smutija: kombinacija z jagodami in mangom je preprosto sijajna.