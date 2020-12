Vroči grešni napitek (RECEPT)

Za 4 osebe:

150 g temne čokolade

0,5 l mleka

1,5 dcl mleka

1 žlička mletega cimeta

3 kapljice vaniljevega izvlečka

Smetano stepemo in jo postavimo v hladilnik. V večji lonec nalijemo vodo in jo zavremo. V manjši lonec nalomimo čokolado in ga postavimo nad večji lonec. Med mešanjem nad paro stopimo čokolado, tako da nastane gladka zmes. V posebnem loncu segrejemo mleko, in ko zavre, ga počasi prilivamo čokoladi in pri tem mešamo, da nastane gladka tekočina. Na koncu potresemo s cimetom in dodamo vaniljev izvleček ter pustimo na majhnem ognju vreti še dve ali tri minute. Ves čas mešamo z ročno metlico, dokler se na vrhu ne naredi pena. Nalijemo v skodelice ali kozarce, okrasimo s stepeno smetano in ponudimo.

Pozimi se priležejo vroči in topli napitki, alkoholni in brezalkoholni. S čaji se pogrejemo in morda posladkamo ali osvežimo, vroča čokolada pa nas tudi nasiti in si jo lahko privoščimo kot popoldansko malico ali večerjo. Ker je zelo kaloričen napitek, zlasti če ga ponudimo s smetano, ga je res bolje imeti za obrok, da ne bo spomladi slabe volje zaradi odvečnih zimskih kalorij.Vročo čokolado pripravimo iz jedilne čokolade, uporabimo lahko tudi navadno temno, seveda pa tudi mlečno. Osnova zanjo je lahko tudi kakav.