Vloženi jajčevci (RECEPT)

Za vlaganje uporabljamo zrele, a čvrste plodove, najbolj okusni so v oljčnem olju. Prav tako bodo okusni, če jih vlagamo v prevretek kisa in začimb. Dobro zaprte kozarce spravimo tudi za ozimnico.

Vloženi jajčevci so imenitna predjed, ki jo postrežemo s kruhom, lahko jih dodajamo sendvičem in mnogim drugim jedem, na primer pečenemu mesu, jedem z žara, zelo dobro se ujamejo s siri.

Za 4 osebe:

1 kg jajčevcev

4 stroki česna

od 1 do 2 pekoči papriki

3 dcl kisa za vlaganje

0,5 l oljčnega olja

vejica rožmarina, timijana

poper v zrnu, sol

Jajčevce operemo, osušimo in odrežemo neuporabne dele. Narežemo na pol centimetra debele kolobarje, solimo, naložimo na pladenj in pustimo, da izločijo vodo. Potem jih speremo pod tekočo vodo in odcedimo. V loncu segrejemo vodo, ki smo ji dodali kis, poper in sol. Ko zavre, jajčevce blanširamo nekaj minut. V eni plasti jih polagamo na papirnato brisačo, da se dobro odcedijo. Medtem olupimo in stremo česen, papriko očistimo in narežemo. V skledi zmešamo olje, česen in papriko, dodamo rožmarin in timijan. Vanjo naložimo kolobarje jajčevcev in jih zelo nežno premešamo, da se prepojijo z oljem. Potem jih v plasteh nalagamo v kozarce in prelijemo s preostankom olja. Potresemo, da iztisnemo zrak, in dobro zapremo.