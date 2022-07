Vložene, pečene, presne: poleti osvajajo paprike

Paprike spadajo med plodovke, katerih domovina so tropski in subtropski predeli Južne Amerike, v Evropo jih je prinesel Kolumb. Danes jih gojijo skorajda povsod po svetu, zelo dobro uspevajo tudi pri nas.

V azijski kuhinji papriko in drugo zelenjavo popečejo na hitro, da ostane čvrsta. FOTO: Elena_danileiko/Getty Images

So med najbolj priljubljenimi poletnimi vrtninami, poleg tega, da se jih v sezoni do sitega najemo, pa jih lahko na številne načine pripravimo kot shranke za zimo.

Poznamo številne sorte, ki se ločijo po obliki, barvi in okusu ter strukturi mesa. Po okusu jih delimo na sladke, ostre in polostre, po barvi pa predvsem na rumene, zelene in rdeče, pa tudi nekaj vmesnih, na primer oranžno. Razlikujejo se po oblikah in mesnatosti, okrogle in srčaste so bolj mesnate, podolgovate manj. Glede na našteto so uporabne za različne namene oziroma jedi, iz mesnatih pripravimo ajvar, podolgovate vložimo v kis, okroglaste babure so najprimernejše za polnjene.

Klasika na žaru, paprika in bučke FOTO: Kasia2003/Getty Images

Sveže paprike uživamo same, rahlo posoljene ali še to ne, dodajamo jih narezkom, mesnim, sirnim ali zelenjavnim, narežemo jih na rezine ali koščke in očistimo semen. Pogosto se v skledi družijo s paradižnikom in čebulo v okusni solati, ki jo zabelimo s kisom in oljem. Tej osnovi lahko dodamo še sveže kumare in kuhan stročji fižol in dobimo krepko solato, ki je s kosom kruha lahko samostojni obrok.

S paradižnikom se dobro ujame tudi v drugih jedeh, izjemen je sataraš, to sta na čebuli dušena paradižnik in paprika, ki ga uživamo samostojno ali uporabimo kot podlago za rižote, omake, mesne in druge jedi. Iz paprike pripravimo različne tople ali hladne priloge, popečene na žaru ponudimo k mesu ali jih pripravimo v marinadi in vložimo v kis.

Zaradi oblike in čvrste strukture so primerne za polnjenje, tako jih pripravimo na številne načine. Najbolj znane so polnjene z mletim mesom in rižem in kuhane v paradižnikovi omaki. Namesto mesnega lahko pripravimo vegetarijanski ali veganski nadev, katerega osnova so lahko stročnice v zrnju, kaša ali žita. Imenitne so nadevane paprike, popečene v pečici, po vrhu lahko potresemo še sir.

V sezoni se jih do sitega najemo ter pripravimo najrazličnejše shranke za zimo.

Ker je s polnjenimi paprikami precej dela, jih pripravimo v večji količini in zamrznemo. Tople polnjene paprike ponudimo kot glavno jed, lahko pa jih pripravimo v hladni različici, pri kateri nadevamo surovo papriko in ponudimo kot predjed. V ta namen so okusni nadevi iz skute.