Vino poimenoval po virusu

Merlot, cabernet, refošk, del merlota je sušen!

Medalje V enem letu so vina iz Sosoličeve kleti prejela štiri zlate medalje, in sicer so jih podelili merlotu, malvaziji aromatiki, virusu 5 in virusu 3 – zadnjemu bodo zlato pripeli ta mesec na Celjskem sejmu. Še dve nagradi, ki sta v zadnjem obdobju pripotovali v njihovo klet: po srebru je na ocenjevanju v Londonu segla penina virus 7, medtem ko je rumeni muškat v New Yorku zasijal platinasto.

Zakaj je vinu nadel ime virus? »Ime je nastalo po spletu zanimivih okoliščin kar nekaj let pred korono.« In zakaj številka 3? »Številke za vino virus, to so 3, 5 in 7, nimajo povezave z vinom. Naj povem, da ima vsak človek v sebi neko določeno numeracijo, ki se mu podzavestno v duši ponavlja. To so moje številke,« pojasnio ozadju imena vina, ki ga danes postavljamo v ospredje.Naš sogovornik je leta 1991 od očetaprevzel briško vinarstvo, ki se uveljavlja ravno z virusi: rdečim virusom 3, beli nosi številko 5, penino najdemo pod številko 7.Misel, ki kot rdeča nit povezuje vse njegove vinske zgodbe, povzame z besedami: »Pošteno delo da pošten rezultat.«​Dominik Sosolič je prvi v družini, ki se z vinogradništvom tudi poklicno ukvarja, pri čemer poudari: »Pri nas so že od nekdaj pridelovali grozdje in vino, torej le manjše količine, ki so jih porabili za družinske potrebe.«Trenutno Sosoličevi vinogradi zajemajo 10 hektarjev, kmetija pa je delno biološka in stoji prav v osrčju Goriških brd, na Zalem bregu, nedaleč od naselja Dobrovo.K vinu: virus 3 je kombinacija merlota, caberneta in refoška – del merlota je sušen. »Tu so bistvene lege, kajti lege iz nižinskih delov Brd niti pod razno ne dajo teh rezultatov. Grozdje je iz starih vinogradov, kjer je obremenitev največ en kilogram, to pa pove veliko,« naniza v telegrafskem slogu, ko ga povprašamo o rdeči kombinaciji, označeni s številko 3.Sicer pa obe mirni vini z imenom virus najmanj dve leti odležita v lesenih sodih, stekleničijo ju brez filtracije. Zato bi namesto o belem virusu 5 morda raje govorili »o nekem tipu oranžnih vin, ki pa so stopničko višje zaradi prave linije maceracij in sadnosti, ki še vedno ostaja v vinu«.Če se ozremo še na krožnik: priporočilo iz kleti Sosolič je, da k virusu 3 pripnemo mesne jedi kot tudi briški pršut.