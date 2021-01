Videti je kot sir, pa vendar ni

Okusen je popečen na žaru. FOTO: Veselovaelena/Getty Images

Odprtega hranimo v hladilniku.

Še eno v vrsti živil, ki so si jih izmislili v Aziji, do danes pa je osvojilo jedce povsod po svetu, zlasti je priljubljeno med vegani in vegetarijanci. Tofu ima zelo dolgo zgodovino, saj so ga pripravljali že kuharji antične Kitajske, od njih so veščino izdelave povzeli Japonci in potem še drugje na Daljnem vzhodu. Danes sta njegova proizvodnja in uporaba razširjeni po vsem svetu, tudi v Evropi. Tofu je fermentiran izdelek iz soje, ki ga odlikuje visoka vsebnost beljakovin, tako da lahko v prehrani nadomešča meso, uporabljamo pa ga tudi kot nadomestek za skuto ali sir. Za pripravo ni zahteven, iz njega pa lahko pripravimo številne jedi.Nastane iz sojinih zrn oziroma drobljenca, ki ga namakajo v vodi, zmeljejo v kašo in prekuhajo. Potem se kaša precedi, tekočini pa dodajo sirilo, ki povzroči, da koagulira. Lahko bi ga pripravili tudi sami, a bolj enostavno je kupiti industrijsko pripravljenega.Nima posebnega okusa niti vonja, zato ga pripravimo po svojih željah, lahko pa kupimo že začinjenega. Domačo marinado pripravimo iz olja in poljubnih zelišč, dodamo lahko papriko, čili, česen in čebulo, poper, kakor nam pač ustreza. Kot meso ali sir ga popečemo na žaru, lahko pa ga dušimo in pripravimo v različnih omakah, imeniten je v kariju. Koščke tofuja stresemo v zelenjavno juho ali pripravimo tradicionalno japonsko juho miso, narezanega na koščke ali nastrganega potresemo po solati ali ga zmeljemo v namaz, ki ga začinimo po svojem okusu z izbranimi zelišči, lahko naredimo tudi sladkega. Priljubljen je tisti z okusom po dimu. Pogosto ga dodajamo jedem, ki imajo azijski pridih, lahko pa jih začinimo tudi po domače. Uporabljamo ga v receptih, podobnih mesnim, kakršna sta denimo golaž ali obara, pri čemer je dobro, če na kocke narezanega najprej začinimo oziroma mariniramo.Hranimo ga v hladilniku, neporabljenega spravimo v plastično posodo, zalijemo s hladno vodo in dobro zapremo. Tako bo na hladnem zdržal nekaj dni. Kupimo lahko tudi že pripravljena živila iz tofuja, na primer namaze, salame, klobase in drugo.