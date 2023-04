Velikonočni limonov kolač s kremnim nadevom

Kolači so moja strast in komaj čakam priložnost, da si omislim nekaj novega. Vem, da jih marsi­kdo ne mara preveč, saj so pogosto precej suhi in teknejo le ob čaju ali kavi. No, jaz se tudi suhih ne branim, a v posebno veselje mi je izdelati takšnega, da se muzam že, ko ga pripravljam. Ker tako diši, ker se med mešanjem tvorijo tako slastne barve in ker ga delam z mislijo na to, da bo sočen in kremast.

Več na Odprti kuhinji.