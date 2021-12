Veganski priročnik za tradicionalne kuharje

Konec leta, že po tradiciji, izide več kuharskih knjig kot v preostalem delu leta. Med najnovejšimi je tudi knjiga Barbare Kokelj, ki je posebna tudi zato, ker vanjo nimata vstopa ne gluten ne laktoza. Avtorica je pravi multipraktik: razvila je recepte, skuhala jedi, jih razporedila na krožnik, tudi fotografirala in knjigo še sama oblikovala.

Barbara Kokelj je razvila recepte, skuhala jedi, jih razporedila na krožnik, fotografirala in knjigo tudi oblikovala. FOTO: Tania Mendillo

»Ker mi je minimalistično oblikovanje s čistimi linijami že od nekdaj najbolj pri srcu, to verjetno odseva tudi pri pripravi knjige in jedi v njej,« pravi o stotniji receptov Kranjčanka, ki je po poklicu grafična oblikovalka, v prostem času pa zagreta ljubiteljska kuharica.

Odskočišče: instagram

Kako in zakaj je začela zapisovati recepte? »Nastajati so začeli spontano, ko sem zaradi težav z zdravjem morala spremeniti življenjski slog. Od tega je že kakšno desetletje, na instagramu pa sem prisotna približno tri leta in sem se v ta medij vključila zato, da med bližnjimi preverim, ali so jim moji recepti všeč oziroma ali sem na pravi poti. Poleg tega sem si na ta način ustvarila lastno bazo receptov, ki mi pomagajo pri razvijanju novih okusov in jedi,« pravi Barbara Kokelj in med tistimi kuharji, ki so ji blizu, omeni Kanadčanko afganistanskih korenin Sadio Badiei, na spletu jo najdemo pod imenom Pick Up Limes.

Avtorica že razmišlja o ponatisu. FOTO: Barbara Kokelj

Znanci in preostali veganski užitkarji, ki naši sogovornici sledijo na instagramu, so jo začeli nagovarjati, naj začne razmišljati o knjigi. In začela je nastajati – taka »brez belih živil, torej brez glutena, in tudi brez laktoze, kar je na trgu posebnost v tovrstni ponudbi«.

Kmalu tudi v angleščini

Od drugih se razlikuje tudi po samosvojem oblikovanju, ugotavlja avtorica, predvsem pa, kot že rečeno, po tem, »da je skupaj predstavljena brezglutenska in brezlaktozna kuhinja, saj je glede na vedno pogostejše intolerance ter alergije povpraševanje po tovrstni prehrani vsak dan večje«.

Zbrala je 100 receptov.

Sredi decembra prihaja v knjižnice in knjigarne, že zdaj pa jo lahko kupite v kranjski Trgovini Krajček oziroma naročite prek spleta. Tako hitro pohaja, da avtorica že razmišlja o ponatisu in nadaljevanju: »Trenutno je precej povpraševanja iz tujine, zato pripravljam prevod v angleščino.«