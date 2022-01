Veganski izziv po slovensko

Januar, ki je po vsem svetu pod okriljem izziva veganuary (torej: veganuar) obarvan vegansko, je že skoraj za nami. A nič hudega, če ste ga zamudili – v Slovenskem veganskem društvu so tudi letos pripravili 30-dnevni veganski izziv, ki se mu lahko priključite kateri koli dan v letu.

«Gre za 30-dnevni mentorski program, ki udeležencem poenostavi prehod na veganstvo ali pa jim pomaga v življenje uvesti več etičnih, zdravih in do okolja prijaznih navad. Prvega smo izvedli na začetku leta 2013 in je nato potekal enkrat ali dvakrat letno do 2018., ko smo prenovili sistem prijavljanja in pridružitev izzivu omogočili vse dni v letu. Najbolj edinstvena stvar programa je, da je v celoti brezplačen,« uvodoma pove Maja Hrovat, predsednica Slovenskega veganskega društva.

V prvem izzivu je sodelovalo 583 oseb, do letošnjega je bilo v projektu več kot 15.000 udeležencev.

Kot pravi, so prvega pripravili marca 2013, torej pred začetkom svetovno znanega veganuarja in izziva Challenge22. Vzor za slovensko različico je bil avstralski 30-dnevni veganski izziv, ki so ga v Slovenijo prežarčili, ker kakovostnih informacij o veganstvu in praktičnih napotkov za vse, ki bi se radi začeli prehranjevati v tej smeri, pri nas (še) ni bilo. »V prvem izzivu je sodelovalo 583 oseb, do letošnjega je v našem projektu sodelovalo že več kot 15.000 udeležencev, saj številka vsako leto precej naraste. Rekordno število sodelujočih v januarju je 2400. Letos nam še malo manjka do te številke, čeprav število udeležencev z vsakim dnem skokovito narašča,« pojasni Maja Hrovat.

In kaj nam prinaša izziv, ki ga najdemo na spletni strani izziv.si? Več kot sto receptov, tu so še nakupovalni seznami, mentorska pomoč in praktični nasveti. Slovensko vegansko društvo so ustanovili leta 2012, danes ima več kot 800 članov, na facebooku pa objave spremlja prek 13000 ljudi. Ko razmere to dopuščajo, pripravljajo še Vegafest, pa različna predavanja, kuharske delavnice, veganske piknike in še kaj. »Z vsemi dogodki poskušamo podreti mite, ki krožijo o veganstvu, ter svetu prikazati, kako enostavno je biti etičen in odgovoren do lastnega zdravja ter našega okolja,« zaključi Maja Hrovat.