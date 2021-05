Veganske rožnate palačinke

Sestavine:

350 ml rastlinskega mleka

60 g naribane surove pese

2 žlici javorovega sirupa

1 žlica olja

160 g moke

2 žlici pecilnega praška

1 žlica indijskega trpotca (psiliuma)

ščep soli

ščep vanilje v prahu



Rastlinsko mleko, naribano surovo peso, javorov sirup in olje zmešamo v enotno zmes. Dodamo preostale sestavine in na hitro premešamo, le toliko, da se dodobra povežejo, nato pustimo počivati 15 minut. Masa mora biti dokaj gosta, tako da se ne razleze preveč, ko jo polagamo na vročo ponev. Palačinke pečemo pri srednji temperaturi v rahlo naoljeni ponvi s premazom proti sprijemanju približno 3 minute na eni strani, nato vsako obrnemo in pečemo še 2 minuti na drugi strani.

Ponudimo jih s svežim sadjem, javorovim sirupom ali domačo marmelado.

Kako preprosto je popestriti hrano z barvami, ki so čisto naravne in jih lahko najdemo na vrtu! Najhvaležnejša za to delo je rdeča pesa, ki ima res močno barvilo, in kdo ne mara rožnate hrane?To so ameriške palačinke, torej take bolj debele in blazinaste,« je o receptu zapisala, avtorica bloga Uglašena kuhinja.