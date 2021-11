Varilka in mizar s sladicami v Dubaj in Pakistan (FOTO)

Osemindvajsetletna Irena Rovanšek iz naselja Peče pri Moravčah je končala srednjo strojno šolo in se zaposlila v varilski delavnici. Njen partner, 29-letni Koprčan Vito Zavrtanik, je obiskoval mizarsko šolo in se zaposlil v mizarski delavnici. Oba sta bila prepričana, da bosta poklica opravljala do upokojitve, a vendar se ni izteklo po načrtih, izteklo se je mnogo bolj pravljično. Nekdanja varilka in nekdanji mizar sta danes ena najbolj nadobudnih slaščičarjev, glas o njunih dobrotah je segel celo do Indije, Pakistana in Dubaja, morda bosta tam odprla podružnico svoje slaščičarne Konna, ki im...