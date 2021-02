Valentinova koktajla za zaljubljene

Ljubezen na prvi pogled Sestavine: vodka, liker z okusom gozdnih sadežev, jagodni pire in liker bele čokolade.

Dekoracija: pomarančna lupinica, sveže borovnice in cvet orhideje.

Priprava: sestavine, razen bele čokolade, skupaj z ledom dobro pretresemo v ročnem mešalniku. Natočimo v koktajl kozarec, dolijemo liker bele čokolade in po želji okrasimo.

Valentinov poljub Sestavine: rum, tropski liker, kokos liker, peneče vino.

Dekoracija: lupinica pomaranče, sveža meta in cvet orhideje.

Priprava: vse sestavine, razen penečega vina, dobro ptretresemo v ročnem mešalniku in nalijemo v kozarec. Na koncu dodamo tudi penino.

Praznik vseh zaljubljencev, valentinovo, je dan, ko si bližnji še posebej izkazujemo naklonjenost. Tortice, čokoladni priboljški, srčki vseh vrst in cvetlice so v zadnjih letih postali sinonim praznika tudi v Sloveniji. Za tiste malo bolj domiselne, ki bi svojo drago ali svojega dragega radi pocrkljali s kakšnim bolj izvirnim presenečenjem, pa je naš priznani barman, večkratni državni in mednarodni odlikovanec, pripravil dva valentinova koktajla. Potrudil se je posebej za bralke in bralce Slovenskih novic.»Za pripravo koktajlov za valentinovo uporabite sestavine, ki jih imate doma. Manj je več! Pomembno je, kaj naredimo in da presenečenje uspe,« mešalec sladkobnih opojev še polaga na srce. In poudarja, da sta pomembna namen in trud, ki ga vložimo v pripravo napitka za svoje najdražje.Koktajla je poimenoval Ljubezen na prvi pogled in Valentinov poljub. Trenutno čas preživlja z ustvarjanjem novih tekočih kreacij, s katerimi bo lahko razvajal goste, ko bo njegov lokal v Mengšu spet odprt.