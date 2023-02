Vsestranski ječmen

Ječmen je eno najstarejših žit, ki izvira iz severne Afrike in jugovzhodne Azije, gojili pa so ga menda že pred sedmimi tisočletji. Stari Egipčani in Grki so iz njega pekli kruh, bolje rečeno pogače, pili so tudi ječmenov sok. Za pripravo alkoholnih pijač ga uporabljajo še danes, predvsem v proizvodnji viskija in piva, iz njega namreč pripravljajo slad.

Hladno ješprenjevo kašo zmešamo v zelenjavne solate. FOTO: Ad077/Getty Images

Danes največ ječmena pojemo v obliki kaše, torej ješprenja, če v trgovini naletimo na ješprenjček, pa budno oko opazi, da so to nekoliko drobnejša ješprenjeva zrna. Kaša, kot vemo, so oluščena žitna zrna, ješprenj pa spada med tiste, ki jih je dobro predhodno namakati, saj se s tem čas kuhanja bistveno skrajša. Pri nas je najbolj znana ješprenjeva jed ričet, za katero recept po tradiciji veleva, da mora v njem plavati kos suhega mesa ali klobasa, sodobna kuhinja pa mu priznava veljavo tudi, če ta del izpustimo. Ričet je tako preprost, da ga z lahkoto pripravijo tudi začetniki, sestavine enostavno stresemo v lonec, zalijemo z vodo in kuhamo do mehkega. Pazimo le, da se ne uštejemo pri količini kaše.

Ta namreč s kuhanjem zelo nabrekne in bo jedi hitro preveč, kar je najbrž bil navdih za ljudsko pravljico Lonček kuhaj, ki je kuhal in kuhal, da bi lahko kaša prekrila vso vas, če ga ne bi ustavili. Kakor koli, za štiri jedce bo povsem dovolj 200 g ješprenja. S kašo kuhamo jušno zelenjavo, dodamo še fižol v zrnju, pa seveda meso. Če so med jedci tudi nemesojedi, meso ali klobase skuhamo posebej in jih dodamo šele na krožniku. Ričetu podobna je ruska juha razsolnik, v katerem je obvezna sestavina goveje meso, značilen okus pa ji dajo kisle kumarice. Iz ješprenja skuhamo rižoti podobne jedi, z gobami, mesom, zelenjavo ...

Ječmen oziroma ječmenov slad je ena od osnovnih sestavin piva. FOTO: Artisteer/Getty Images

Dobro je vedeti, da se namočen ješprenj kuha okoli 40 minut in da med kuhanjem popije izredno veliko vode. Zato pazimo, da ričeta ali juhe ne prismodimo, med kuhanjem po potrebi vodo dolivamo. Kašo lahko skuhamo vnaprej v večjih količinah in v dobro zaprtih posodah hranimo v hladilniku, lahko tudi ves teden, za dlje pa jo spravimo v zamrzovalnik. Dodajamo jo juham, enolončnicam in solatam, na primer namesto krompirja k radiču ali endiviji. Lahko jo uporabimo tudi v sladkih jedeh, kombiniramo jo s suhim sadjem in jogurtom za zajtrk.