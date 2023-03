Rdeča pesa: v solati, juhi in sladici

Je ena od tistih sestavin, ki jih lahko obožujemo ali naravnost sovražimo; mi jo ljubimo! »Pesa, vložena v kisu ali kuhana. Samo teh dveh načinov priprave se spominjam iz otroštva, a zadnjih nekaj let spoznavam, kakšna krivica se ji je godila. Pesa je namreč čudovita gomoljnica, ki jo lahko uporabimo na toliko raznovrstnih načinov, da bi lahko pripravili obsežno knjižico receptov za jedi samo iz nje.« Tako v uvod v poglavje, prežeto z rdečo peso, v kuharski knjigi Slastno iz korenin zapiše Barbara Remec.

In kar strinjamo se lahko z njo, saj peso lahko uporabimo na nešteto načinov. Lahko jo spravimo v zavitek iz srebrnega papirja in spečemo v pečici, a tudi presno oziroma surovo lahko jemo, denimo tako, da peso olupimo in na grobo naribamo v solato. Mladi lističi pese so odlična dopolnitev solatam, ki dobijo globlji, bolj zemeljski okus, pesin sok pa je vsestransko uporaben in zna poskrbeti za nepričakovano eksplozijo barv tam, kjer jih najmanj pričakujemo – poskusite denimo zamesiti kruh s pesinim sokom ali pa pripraviti domače testenine, ki jih obarva rdeča gomoljnica.

Čudoviti odtenki rdeče pese. FOTO: Blaž Samec

Celo ta nadvse preprosti trik smo ujeli nekje spotoma na naših kuharskih potepanjih: ko pripravljamo špagete, jim kdaj namesto paradižnikove omake nadenemo pesino. To pripravimo tako, da peso skuhamo ter jo olupimo in zmeljemo z multipraktikom (ali pa tistim uporabnim nastavkom za palični mešalnik, v katerem lahko pripravimo tudi smutije in podobno). Pretlačeni pesi dodamo žličko gorčice, malo naribanega ingverja, malo pomarančnega soka, strt strok česna in toliko oljčnega olja, da dobimo primerno gosto zmes, jo solimo in popramo ter dodamo kuhanim špagetom.

Špagetom lahko namesto paradižnikove omake nadenemo pesino.

Rdeča pesa gre tudi v juho: ta je lahko kremna, pripravljena morda z dodatkom krompirja, ali pa kultna, imenovana boršč. Opomba: boršč najdemo v nekaj sto različnih odtenkih. Še najbolj znan je rdeče-rožnati, v katerega se vmeša ravno rdeča pesa, največkrat skupaj z izbrano zelenjavo in obvezno žlico kisle smetane, dodane povrh takrat, ko je juha že na krožniku.

Solate in glavne jedi smo že omenili, sladic pa še ne. A tudi v teh se rdeča pesa odlično obnese – poskusite pripraviti navadne ali ameriške palačinke, v katere dodate malo pesinega pireja!