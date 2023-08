V Radgonsko-Kapelskih goricah odprla novo turistično-gostinsko zgodbo

Na širšem območju Radgonsko-Kapelskih goric, kjer so ponosni na svoja vina in penine, je veliko takšnih in drugačnih gostinskih lokalov, toda mnogi poznavalci so prepričani, da bi na prste ene roke lahko našteli tiste, kamor bi lahko povabili zahtevnejšega gosta bodisi iz Slovenije bodisi iz tujine. A ponudba se izboljšuje. Te dni je vrata namreč odprla Viničarija pri Gruški, nova turistično-gostinska zgodba MIAM kulinarike, ki je nastala v sodelovanju z vinogradništvom Belak na Radenskem Vrhu. V več kot 400 let stari zidanici želijo ohranjati bogato kulturno in prehransko dediščino, obiskovalcem ponuditi nekaj drugačnega in hkrati podpreti slovenske kmetije, pridelovalce in dobavitelje, saj dajejo pri izbiri prednost živilom in sestavinam slovenskega izvora.

Nova turistično-gostinska zgodba bo obiskovalcem ponudila pravo enogastronomsko doživetje s prepletom domačnosti, lokalne in tradicionalne kulinarike, okronane z izvrstnimi domačimi vini Belak. Po predhodni rezervaciji bodo obiskovalce razvajali z dobrotami iz najbolj kakovostnih živil slovenskih kmetij in pridelovalcev, med katerimi ne bo smela manjkati prleška gibanica. MIAM kulinarika podjetne Mie Franko iz Gornje Radgone že vrsto let sodeluje z lokalnimi kmetijami in pridelovalci ter slovenskimi podjetji, saj prisega na uporabo lokalnih, svežih in kar se da sezonskih živil. Slednja so zaradi kratke transportne poti bolj sveža, boljšega okusa, imajo višjo vsebnost hranil in so bolj prijazna do zdravja.

V Viničariji pri Gruški bo mogoče organizirati tudi poslovna srečanja, team buildinge, delavnice. Poleg kulinarike in odličnih vin bodo obiskovalci uživali v lepem naravnem ambientu. Z Viničarije pri Gruški na Radenskem Vrhu se odpira eden najlepših razgledov po okolici, mimo hiše pa pelje tudi Atilova pot, ki je povezana z legendo o hunskem kralju Atili, ki naj bi v teh hribih zakopal zaklad. V Viničariji domuje bogata kulturna dediščina: v osrednjem prostoru stoji ena največjih lesenih vinskih preš v Sloveniji z dvanajstmetrskim tramom. Na prešnem kamnu je letnica 1711, na preši pa 1839. Na vhodu v vinsko klet je kamnit portal z letnico 1611. Poleg stiskalnice je tam shranjeno še drugo orodje, ki so ga nekoč uporabljali vinogradniki. V častitljivi kleti s starimi lesenimi sodi bodo še naprej potekale degustacije hišnih vin Belak.