V Parizu na podelitvi knjižnih nagrad blesteli ti dve slovenski kulinarični knjigi

Poleg letnih zmagovalcev so pripravili še izbor Best of the Best za zadnjih 25 let, kolikor te nagrade poznamo. Kategorij je sicer skoraj brez števila, omemba pa je vendarle vedno lepo priznanje. Med najboljšimi monografijami, posvečenimi kruhu, je ta naziv med osmimi drugimi dobila Drožomanija Anite Šumer, Janez Bogataj pa za knjigo S Slovani za mizo, in sicer v kategoriji regionalnih knjig, točneje vzhodnoevropskih.

