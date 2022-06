V novi Milki nova kulinarika: chef v Kranjski Gori razmišlja lokalno (FOTO)

Če ste se že mudili ob kranjskogorskem jezeru Jasna, ki je v zadnjem času dobil zelo prijetno podobo, ste se morda ozrli naokoli in tik nad jezerom ugledali Milko.

Chef David Žefran

Od sedemdesetih let sta bila tu penzion in gostišče, tisti v zrelih letih se bodo spomnili, da je v spodnjih prostorih deloval tudi disko. Zdaj so Milko povsem prenovili, šestim sobam z razgledom na jezero pa se je pridružila še restavracija. Vodi jo chef David Žafran, ki se doslej ni prav veliko pojavljal v medijih.

To pa ne pomeni, da nima kuharske kilometrine. Nasprotno. Poklicno pot 33-letnega kuharskega mojstra, po izobrazbi diplomiranega sociologa, so v grobem opisali ob odprtju prenovljene restavracije, rekoč, da ga je strast do kuhanja »popeljala od ljubljanskih kulinaričnih institucij EK, Luda in Atelje vse do Frantzna, priznane restavracije s tremi Michelinovimi zvezdicami v Stockholmu, kjer je ustvarjal vse do pandemije covida-19. Takrat je z ekipo Milke začel razvijati vizijo nove restavracije«.

Restavraciji dela družbo šest sob, ima slikovit razgled. FOTOGRAFIJE: Capn Arhitectural Photography

In še: »Nova Milka združuje alpsko in nordijsko, klasično in moderno ter v mladostniškem uporniškem duhu kljubuje nekaterim zastarelim dogmam visoke kulinarike.«

Tako chef Žafran v Kranjski Gori, stisnjeni tik ob tromejo z Avstrijo in Italijo, navdih in sestavine išče tudi v omenjenih dveh državah, veliko sestavin pa v kuhinjo nove Milke pride iz Slovenije, denimo mlečni izdelki so z le nekaj kilometrov oddaljene kmetije pr' Hlebanju, med je iz sosednjih Rateč, kjer za čebelice vestno skrbi Toni Zupančič, postrvi pa so iz bohinjske občine, iz znane Ribogojnice Zupan.

Mlada kuharska ekipa ne prisega samo na lokalne sestavine in kratke dobavne verige, temveč tudi na kuhinjo, v kateri ni odpadkov. Kar je tudi zanimivo in je na Gorenjskem novost, je to, da so k jedem, ki ne skrivajo ambicije, da bi se okitile z zvenečo Michelinovo zvezdico, poleg vinskih spajanj ponudili ujemajoče se brezalkoholne pijače. Novost v teh krajih je tudi zvočna kulisa v restavraciji – zanjo je poskrbel kar chef osebno, saj se je v preteklosti ukvarjal z vrtenjem in produciranjem glasbe.

Morda še to: restavracija Milka je odprta od četrtka do nedelje, ko kosilo strežejo med 12. in 13.30, večerjo pa začnejo streči med 18. uro in 18.30.