V iskanju najboljšega krofa

Cvrtje krofov ima v Sloveniji dolgo tradicijo. Najbolj priljubljeni so polnjeni z marelično marmelado, poznamo pa jih tudi z drugačnimi nadevi. Po nekaterih virih naj bi bila avtorica prvih krofov dunajska kuharica Cecilia Krapf, več avtorjev pa dokazuje, da so to sladico poznali že stari Rimljani. V 18. stoletju so v dunajskih gostilnah krofe gostom stregli brezplačno.

Turistično-gostinska zbornica Slovenije že drugič organizira tekmovanje za naj krof Slovenije 2022. Lani v pustnem času so izvedli prvi natečaj, in ker je bil odziv odličen, so se odločili zadevo ponoviti. »Po lanskem zaprtju panoge smo želeli vnesti nekaj optimizma v turizem, zato smo ponudnike pozvali k pripravi in pošiljanju krofov po hitri pošti na naslov zbornice. Zaradi zanimanja tekmovanje pripravljamo tudi letos, ko bomo naj krof izbirali v dveh kategorijah, in sicer klasični in inovativni krof,« so sporočili iz TGZ Slovenije.

Prihaja pust, mastnih ust! Foto: Oste Bakal

Prijave na tekmovanje zbirajo do četrtka, 17. februarja, do 22. februarja pa lahko krofe pošljete na Center kulinarike in turizma Kult316 v Ljubljani, kjer jih bo ocenila strokovna komisija, razglasitev rezultatov pa bo 24. februarja v videoprenosu. Na debeli četrtek bo Janez Bogataj predstavil etnološko izročilo peke krofov, krhkih flancatov in ocvrtih mišk v Sloveniji. Razpis in prijavnica sta dostopna na spletni strani Turistično-gostinske zbornice Slovenije.

Tekmovanje organizira TGZ Slovenije.

Lani so organizatorji na ocenjevanje prejeli krofe 33 udeležencev iz vse Slovenije. Komisija je za zmagovalca izbrala podjetje Cafe Central, Lifeclass, Istrabenz Turizem iz Portoroža, med posamezniki pa je prvo mesto osvojila Urška Širec s Pragerskega.