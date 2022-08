V Hotizi so ocvrli 700 kilogramov rib (FOTO)

Vas Hotiza, ki leži streljaj od Mure, je že od nekdaj znana po dobrih ribičih, ki mečejo vabe v reko. Še danes jih je veliko, ki se z ribolovom ukvarjajo predvsem ljubiteljsko, saj lovijo za dušo in sprostitev. Domala celotna vas, ki spada v občino Lendava, vsako leto poleti diha in živi s tradicionalnimi ribiškimi dnevi. Letošnji so bili že 25. po vrsti in so dva dni potekali na prireditvenem prostoru v Nogači. Šlo je za kulinarično in kulturno prireditev.

Hotiški ribiški dnevi so ena izmed največjih turistično-kulturnih prireditev v občini in eden od največjih kulinaričnih dogodkov v pokrajini ob Muri. Za seboj imajo že bogato zgodovino. Hotižani so ponosni na te dni, kajti v priprave in logistiko je treba vložiti veliko prostovoljnega dela, dobre volje, pristnih odnosov in ne nazadnje druženja ter zabave. V dveh dneh je prireditev obiskalo čez tisoč obiskovalcev iz vse Slovenije, sosednjih držav Hrvaške, Madžarske in Avstrije.

Prav vsi so pohvalili lokalno specialiteto.

Vsak je lahko našel kaj zase; veliko glasbe, skok padalcev Aerokluba Murska Sobota, razvedrilo in podobno. V kulturnem programu so nastopile domače skupine; pevci ljudskih pesmi, mlade pevke, ritmična skupina, mlade kitaristke, Hotiški ansambel, vrtec Hotiza, predstavili so se tudi člani sosednjih kulturno-umetniških društev. Za ples in zabavo sta poskrbela ansambel Polanski zvoki in skupina Duo EM.

Vedno na mizi

Organizatorji Krajevna skupnost Hotiza, Turistično društvo Hotiza in preostala društva so spet stopili skupaj in dokazali, da se da s skupnimi močni marsikaj narediti. Na Hotizi še vedno velja pregovor, da so pri njih na mizi dobre ribe. Ob tej priložnosti so lahko obiskovalci od blizu in daleč spoznali utrip ribiških dni, življenje Hotižanov, neokrnjeno naravo ob reki in se podali na raziskovalno učno pot ribiča Tinča.

Poskusili so dobro pripravljene ribe na hotiški način, ki jih je pripravljal omenjeni Tinč s svojo ekipo kuharjev. Skupaj se je vsak dan v kuhinji v Nogači trudilo 20 domačinov, ki so vešči cvrtja rib na hotiški način. Ocvrli so kar 700 kilogramov postrvi, osličev, amurjev in krapov, za prilogo je bil krompir z bučnim oljem. Vsi, ki so poskusili ribe, so pohvalili kuharje, ki so jih pripravili po starodavnem receptu.

Ko so pred 25 leti začeli ta projekt, so imeli v mislih nekdanje ribiče in Tinča, v čigar spomin so pri brodu ob potoku Jedro postavili leseno skulpturo. Sloves dobrih hotiških rib se je ohranil kot spomin na nekdanje čase, ko so skozi vas vozili kočije in furmani iz Murske Sobote do Lendave in so se ustavili v gostilni pri Lizi na Hotizi, kjer so si naročili porcijo rib.