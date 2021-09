V evropski kuharici tudi Ana Roš in piranska sol

Izšla je pod okriljem Evropske unije. FOTO: Špela Ankele

V knjigi je objavljenih 27 avtorskih receptov.

Leta 2014 je postala izdelek z zaščiteno označbo porekla. FOTO: Dejan Javornik

V knjigi receptov z naslovom Senzacionalno – kuhanje z izvrstnimi evropskimi proizvodi je zajetih 27 avtorskih receptov, ki jih je prispevalo 27 uveljavljenih evropskih chefov, uporabili pa so 27 sestavin z zaščiteno geografsko označbo (ZGO),« je za Okuse o nedavno izdani kuharski knjigi, v kateri se prepletajo zgodbe o vrhunskih evropskih sestavinah, izšla pa je pod okriljem Evropske unije, pojasnila, predstavnica za stike z javnostmi za področje poljedelstva Evropske unije. Kot je dodala, je namen knjižice »prikazati bogato in raznoliko kulinarično zgodovino ter dediščino v Evropski uniji«.Slovenijo z receptom za krompir v senu z jagnječjo omako predstavi(Hiša Franko, dve Michelinovi zvezdici), o kateri so v knjigi Senzacionalno zapisali, da je njena kuhinja »odsev narave. Uporablja namreč sestavine, ki jih ponujajo gore in smaragdna reka. Tradicionalno so to siri, jajca, meso, sladkovodne ribe, divjačina, sadje in divja zelišča.«Poleg najboljše slovenske chefinje so recepte med drugimi prispevali tudi(znani hrvaški TV-kuhar),(prva chefinja z Michelinovo zvezdico na Švedskem) in(belgijska avtorica kuharskih uspešnic).Vrhunski je tudi izbor izdelkov, ki so jih uporabili evropski kuharji. Tako so omenjeni danski modri sir danablu ali danish blue, estonska vodka in slavonski med. Italijo zastopa veronski srednjezrnati riž za rižoto, Veliko vojvodstvo Luksemburg se predstavi z maslom beurre rose, z Malte v knjigo prihaja vino z otoka Gozo, severnoholandski sir gavda predstavlja Nizozemsko, štajerski laški fižol Avstrijo, francoske dobrote pa se predstavijo prek suhih sliv iz Agena.Barve Slovenije zastopa piranska sol, ki je leta 2014 z zakonom EU postala izdelek z zaščiteno označbo porekla. Tole še o slovenski kulinariki zapišejo v knjigo Senzacionalno: »Slovenija se je, čeprav v senci mogočne kulinarike italijanske in avstrijske alpske regije, v zadnjih letih razvila v popolno kulinarično destinacijo.«Izmed 27 receptov, ki vsak na svoj način slavi lokalno kulinariko in sestavine, smo se ustavili kar pri prvem. Preprost, a hkrati imeniten recept belgijske avtorice kuharskih uspešnic Pascale Naessens poveže dve belgijski sestavini: radič Brussels grondwitloof in šunko jambon d'Ardenne.