Uteha med lonci in pekači (RECEPTI)

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO (pečena rdeča pesa s feto in jajci)

Nadevan krompir

Krompir temeljito operemo, lupino z vilicami nekajkrat prebodemo, naoljimo z rokami in razporedimo po naoljenem pekaču. Pečemo na 200 stopinjah Celzija približno 60 minut, da se zmehča, lupina pa postane zlato rumena in hrustljava.

Medtem v kozici na malo olja podušimo čebulo.

Pečene krompirje prerežemo po dolžini na pol in sredico izdolbemo z žlico, da dobimo čolniček, malo krompirja naj v lupini ostane. Izdolbeni krompir zmečkamo v pire, dodamo čebulo, maslo, kislo smetano, solimo in popramo ter premešamo. Mešanico nadevamo v 6 krompirjevih čolničkov, potresemo z naribanim sirom ali parmezanom, potresemo s papriko in potisnemo v pečico za 15 minut oziroma dokler se sir ne stopi in rahlo zapeče. Potresemo z drobnjakom, po želji še z žlico kisle smetane in takoj postrežemo.

Pečena rdeča pesa s feto in jajci

Rdečo peso olupimo z lupilnikom za zelenjavo, da ne bi imeli rdečih rok, si nataknemo rokavice. Narežemo jih na grižljaj velike kose in stresemo v skledo, naoljimo z oljčnim oljem, solimo in popramo ter potresemo s timijanom. Damo v pomaščen pekač in pečemo kakšnih 45 minut pri 180 stopinjah. Medtem v trdo skuhamo 4 jajca.

Pečeno peso stresemo v skledo in začinimo z balzamičnim kisom ter po potrebi dosolimo. Jajca razrežemo na četrtine. Peso predenemo na lične krožnike, nadrobimo feto in potrosimo orehe, ki bodo poskrbeli za hrustljavost. Okrasimo s pesnimi ali metinimi listki.

Fižolov humus

Priprava je sila preprosta: vse sestavine stresemo v blender in miksamo, da dobimo mazavo pasto. Če je zmes pregosta, dodamo malo vode, po žlici. Poskusimo in po potrebi dosolimo, če je pregosto, dodamo še vode, če ni dovolj mazavo, malo olja. Predenemo v lično skledico in postrežemo z opečenimi kruhki. Ostanek lahko shranimo v steklenem kozarčku, ki se dobro zapre, v hladilniku bo zdržalo štiri dni. Če nimamo fižola, imamo pa konzervo graha, uporabimo tega, postopek je enak.

Lososovi paketki

Iz papirja za peko izrežemo osem krogov, tako velikih, da je okoli fileja še malo prostora. Dva kroga položimo drugega na drugega, površino drugega malo naoljimo. Pečico segrejemo na 160 stopinj. Paradižnike narežemo na krhlje, limone na kolobarje. Na en del kroga razporedimo paradižnike, nanje položimo lososa, nanj pa limone in pehtran, posolimo in popramo ter paketek zapremo: prazno polovico kroga zapognemo čez ribo in trdno zavihamo robove. Paketke postavimo na pekač in potisnemo v vročo pečico. Pečemo 20 minut in takoj postrežemo.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO (fižolov humus)

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO (Kruhki s sirom in zelišči)

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO (losos v papirju)

V teh dneh se privajamo na novo realnost, realnost z maskami in rokavicami. Marsikdo uteho poišče v kuhinji, med lonci in pekači. Morda zdaj poskušamo tudi jedi, ki jih prej nismo, mogoče pridejo končno na vrsto tudi bolj zapletene sladice, za katere prej nismo imeli časa ali pa smo bili preprosto preveč utrujeni, nervozni.Tudi velikonočni prazniki, pred katerimi smo, bodo letos drugačni, morda ne bo na mizi šunke niti ne potice. Pa nič zato, bo pač malo drugače. Če se do velike noči držite posta, vam bodo tile recepti v pomoč pri sestavljanju jedilnika. Slovenci imamo radi krompir in zagotovo imamo doma kak kilogram ali dva. Ni treba, da pripravimo samo praženega ali pretlačenega, iz tega preprostega živila lahko pričaramo marsikaj slastnega: kremno juho, krompirjevo solato, v katero sesekljamo še drobnjak in peteršilj, ali pa rustikalno galeto s krhkim testom, po katerem razporedimo na tenko narezan krompir, šalotko in koromač, pa krompirjeve ocvrtke ali omleto v španskem slogu. Zraven postrežemo rdečo peso, lahko klasično na tenko naribano in začinjeno z oljem in kisom. Lahko pa jo spečemo v pečici, tako se še bolj izrazi njen zemeljski okus, ki obenem malce povleče na sladko; tudi pomako lahko pripravimo iz rdeče pese: skuhano do gladkega zmiksamo v blenderju z malo soli, pestjo parmezana in tekoče (sladke) smetane, da dobimo gostljato zmes. In seveda lahko tudi iz rdeče pese skuhamo juho in tudi pri peki jo s pridom uporabljamo: ste že poskusili rjavčke z rdečo peso ali pa celo torto?In ko smo ravno omenili pomake: zadnje čase je priljubljen humus, ki pa ga ni treba pripraviti samo iz čičerike. Krasen je tudi fižolov pa grahov, ki je prav spomladansko zelene barve in kot nalašč za te dni, pripravimo ga lahko iz leče, rdeče ali zelene, rdeči humus dobimo iz rdeče paprike, oranžnega iz korenja – in imamo mavrico na mizi, v katero pomakamo korenje, stebelno zeleno, komarček ali pa popečene kruhke in celo popečeno polento. Ali pa kruhke, ki jih hitro in brez pretiranega gnetenja spečemo sami. Pojedina, kot se šika. Pa čeprav malo drugače.