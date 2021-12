Ustvarjamo z otroki: Piškoti za Miklavža

Danes zvečer oziroma ponoči nas bo obiskal prvi decembrski dobri mož, Miklavž. Svetnik, ki je bil najbolj znan prav po darežljivosti, je nekoč pridne otroke tradicionalno obdaril s sadjem, večinoma so bile to mandarine ali pomaranče, orehi in suho sadje, pozneje so se jim pridružile čokolade in druge sladke dobrote, medtem ko porednim ni pustil drugega kot šibo.

Več preberite TUKAJ.