Uroš Gorjanc: piranski brancin na cvetačnem pireju

Za 4 osebe:

4 fileji piranskega brancina

manjša cvetača

košček masla

malo rožmarina

oljčno olje

sol, poper

Potrebujemo manjšo cvetačo. Pri tej jedi je pomembno, da porabimo vse njene dele. Zelenje (liste) skuhamo v vreli vodi in nato takoj ohladimo v ledeni kopeli, da ohranijo barvo. Del cvetače razdelimo na manjše cvetke, ki jih prav tako skuhamo in ohladimo v hladni vodi. Preostali del cvetače skuhamo in naredimo pire. Fileje brancina očistimo vseh koščic in nekajkrat zarežemo na kožni strani. Segrejemo teflonsko ponev, dodamo oljčno olje in na njem pečemo fileje brancina najprej na kožni strani približno dve minuti, solimo, file obrnemo in pečemo še dve minuti. Nato dodamo košček masla in vejico ali dve rožmarina. Na ogret krožnik razporedimo cvetačni pire. Nanj položimo lepo pečen file brancina. Okrasimo s cvetki cvetače, te smo prej popekli na maslu, in kuhanim cvetačnim zelenjem.

Namig:

Če bi zraven postregli oljčno olje s karijem, chef Gorjanc svetuje, da ga segrejemo na 60 stopinj Celzija, nato dodamo kari in ga pustimo v olju tri minute. Olje precedimo skozi čajni filter in pustimo, da se ohladi.

Krištof in Tomaž sta brata, ki skrbita za šarmantno družinsko gostilno, ki goste privablja že več kot dve stoletji,« je v rubriki Plates (Krožniki) zapisano v slovenski Michelinovi knjižici. V tej kuhinji z ekipo kraljuje chef Uroš Gorjanc, ki je za tokratne Okuse predstavil nekaj elegantno enostavnega. Na našo prošnjo je pripravil piranskega brancina, ki ga je postregel s pirejem cvetače. Nekaj takega torej, kar lahko doma pripravi vsak!