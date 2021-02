Uporabna v kuhinji in gospodinjstvu

Krompir se v foliji imenitno speče, tako na žaru kot v pečici. FOTO: Triocean/Getty Images

Pri visokih temperaturah je lahko nevarna, saj se pri tem sprošča škodljivi aluminij.

Aluminijasta folija je izjemno uporabna, ne le v kuhinji, temveč v vsem gospodinjstvu. Z njo denimo izoliramo steno za radiatorji, tako da bo izkoristek pri ogrevanju večji. V folijo ovijemo karton in ga postavimo za radiator, s tem preprečimo, da bi stena vpijala toploto. Alufolija je prva pomoč, ko otopijo škarje, z njimi nekajkrat prerežemo skupaj zložene plasti folije in se bodo nabrusile. Tudi čistimo lahko z njo, zažgano posodo namesto z žičnato gobico zdrgnemo s kepo zmečkane folije.Sicer pa jo največ uporabljamo v kuhinji, za spravljanje hladnih živil, lahko pa tudi za pečenje ali kuhanje hrane. Pri tem je treba opozoriti, da se aluminij pri segrevanju izloča iz folije in prehaja v hrano, vemo pa, da je za naš organizem škodljiv. Prav tako se izloča, ko pride v stik s kislim, zato takšne hrane ne zavijajmo vanjo. Po drugi strani je res, da so nekatera živila, pečena v alufoliji, izjemno okusna, na primer ribe ali krompir. Pečenje v foliji je posebno uporabno na pikniku, če pečemo na žerjavici, pa nam ni všeč, da bi bil krompir umazan od žerjavice.Folija dobro prevaja toploto, zato so jedi v njej prej pečene oziroma kuhane, dobro pa ohranijo tudi okus. Hrane zato ni treba dodatno soliti, dodamo le preostale poljubne začimbe. Za pripravo potrebujemo tudi manj maščobe. V alufoliji kupimo tudi nekatera že pripravljena živila in jih v njej le pogrejemo. Vse skupaj je res praktično in ima precej prednosti, vendar previdnost ni odveč, zato si tako kosilo privoščimo res izjemoma. Lahko pa v njej brez skrbi hranimo hladno hrano, vanjo na primer zavijemo sendvič, ko gremo na pot, odprte suhe mesnine in nekatere vrste sira.Za tega sicer velja, da ga je bolje zavijati v povoščen papir, v katerem smo ga kupili, nekatere vrste pa je nujno zaviti v folijo, če želimo, da bo ohranil okus. Tako me je podučila sirarka na tržnici, ki pravi, da plesen za rast potrebuje svetlobo in kisik, dostop obeh pa preprečimo, če sir tesno zavijemo v alufolijo.Za hrambo živil jo nadomestimo s pvc-folijo za živila, za peko mesa v pečici pa kupimo (v vsaki bolje založeni živilski trgovini) posebne vrečke za pečenje. Ne glede na to, katero folijo uporabljamo, pa moramo živila tesno zaviti, če hočemo, da ohranijo svežino.