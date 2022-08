Tako je videti ukrajinska kulinarika na Gorenjskem (FOTO)

Naj najprej povemo, kaj je ukrajinske begunke, ki so spomladi prispele v Slovenijo, na Gorenjsko, pričakalo v Kranju: veliki grafiti, na katerih so bili zapisane črke Z. Kakšno nelagodje je to povzročilo pri ukrajinskih družinah, ki so se peljale mimo, si lahko predstavljate ... A kaj hitro je grafite zasenčila lepša, s kulinariko tesno povezana gesta, ki so jo sprožile domačinke iz Kranja in Škofje Loke.

Begunki iz Ukrajine sta v Kranju skuhali boršč. FOTO: Marko Feist

Povezale so se z Gostilno Krištof, eno najboljših v Kranju. Družina Bolka jim je za ukrajinsko-slovenska srečanja odstopila Nežkino hišo. S sestavinami jim je na pomoč priskočila ekipa Tuša, pa tudi gorenjski kmetovalci in gostinci. In tako so se kmalu začela kuharska druženja, na katera so domačinke povabile ukrajinske družine.

Ime in logotip projekta U'krhki spominjata na kruh, na dom in krhkost.

»Na srečanjih kuhamo, se družimo, klepetamo ... Ker je med nami tudi profesorica slovenščine in ker se želijo Ukrajinke naučiti našega jezika, se malo tudi učimo. Predvsem pa dokazujemo, kako lepo lahko na Gorenjskem sprejmemo ljudi, ki so se znašli v stiski in zatekli v našo bližino,« je povedala ena od pobudnic kulinaričnih srečanj.

Na teh druženjih, ki se vrstijo večkrat na mesec, so doslej nastale že številne jedi, ki ukrajinske družine spominjajo na dom, domovino in družino. Skuhale so tudi boršč – tisto enolončnico, ki jo v živahno barvo odene rdeča pesa. Zraven so pripravile pampuške, ljubke žemljice, ki jih, ko so še tople, premažemo s česnovim namazom. Nastali so tudi pelmeni, polnjene testenine, pripravile pa so tudi slaščice in še kaj.

Pampuške so žemljice s česnom. FOTO: Marko Feist

Ekipa si je nadela ime U'krhki. Zakaj takšno ime? »Ime in logotip projekta U'krhki, ki sta plod ustvarjalnega dela odličnega kranjskega oblikovalca Dušana Grobovška, spominjata na kruh, na dom in krhkost ljudi, še posebno tistih žensk, ki so bile prisiljene zapustiti svoj dom v Ukrajini in oditi na varno. Pri nas so dobile zatočišče, s projektom U'krhki pa zlasti priložnost, da se družijo in svoje kulinarično znanje delijo s svojimi gostitelji in gostiteljicami. Ti si želijo, da bi ob pripravi jedi, ki jih spominjajo na dom, morda našle vsaj malo utehe, za nekaj časa pozabile na grozote, ki se dogajajo v njihovi domovini, in se počutile sprejete,« so zapisale.

Nežkino hišo je za ukrajinsko-slovenska druženja prijazno odstopila ekipa kranjske Gostilne Krištof. FOTO: Špela Ankele

Hkrati se je ukrajinsko-slovenska ekipa povezala z gorenjskimi gostinci in tako so doslej že dvakrat pripravili dobrodelni boršč: prvega na Joštu, drugega pred kratkim na Pokljuki. Zbrani denar bodo v celoti namenile ukrajinskim družinam, ki odslej živijo v Sloveniji in potrebujejo pomoč.