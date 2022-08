Tudi v vročih dneh teknejo palačinke

Otroci jih imajo radi. Kaj radi – naravnost obožujejo jih, palačinke vseh vrst in dopolnjene z različnimi, predvsem sladkimi nadevi. Največkrat sicer pripravljamo francosko različico palačink, ki v svoji debelejši varianti slišijo tudi na ime omleta. Prav nič bolj zahtevna pa ni priprava debelejše, manjše in puhaste verzije palačink, ki jim nadenemo pridevnik ameriške.

Lahko jih tudi gratiniramo, zapečemo v pečici. Foto: Mirjam Grilc

Najbolj klasični dodatek k ameriškim palačinkam je javorjev sirup.

Ko pomislim na naše klasične palačinke, se mi v mislih narišejo takšne, kakršne peče moja mama: zelo tanke, lepo zapečene in namazane z marmelado ali s čokoladnim namazom. Nadevamo jih lahko tudi s skuto in zapečemo v pečici.

Če se pri peki poigramo s čokoladnim prelivom, nastanejo pisane. FOTO: Sonja Ravbar

A ko to jed imenujem omleta, se mi v spominu izriše babičina: pripravljala je malo debelejše, v rahlo bolj namaščeni posodi, tako da so nam otrokom ostajali mastni prsti. Na takšne omlete pa je vedno šel že skoraj pozabljen dodatek: povrhu smo posuli slabo žlico kristalnega sladkorja, čez katerega smo nakapali sok, stisnjen iz polovičke limone, in jih potem zavili v zvitek.

Palačinke in tudi omlete pa lahko zapeljemo tudi na slano stran, saj jih dopolnimo z zelenjavnimi ali mesnimi nadevi. Pred časom so bile – in morda so še danes – v Srbiji sila priljubljene palačinkarnice. Tista na dnu najbolj turistične beograjske ulice, Skadarlije, je bila še posebno znana, saj so slane palačinke znali dopolniti z najboljšimi paradižnikovimi, sirnimi in drugimi omakami, ki so eno samo palačinko spremenile v glavno jed.

Ste že spekli ameriške? FOTO: Špela Ankele

Če se za hip ozremo še k ameriški verziji palačink: te praviloma pripravimo tako, da iz beljakov stepemo sneg, nato pa ga previdno vmešamo v rumenjake, pomešane z mlekom in moko. Podobna mešanica torej, kot bi pripravljali cesarski praženec, šmoren. Za ameriške palačinke na ponev polagamo žlice mase, ki se razleze v enakomerno majhne kroge. Nanje lahko razporedimo sveže sadje že med peko, denimo borovnice, in jih zatem popečemo še z druge strani. Morda najbolj klasični dodatek k ameriškim palačinkam je javorjev sirup ali pa zgolj košček masla, se pa lepo ujamejo tudi s sadnimi namazi oziroma marmeladami, tudi s čokolado in svežim sadjem, poleti denimo z že omenjenimi borovnicami, malinami in tudi osvežilno kiselkastimi robidami!