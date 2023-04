Tudi odmrzovanje zahteva čas

Globoko zamrznjena hrana predstavlja velik del zalog živil v povprečnem gospodinjstvu. Nekatera živila kupimo zamrznjena, druga zamrznemo sami, ko poleti pobiramo presežke na vrtu ali v sadovnjaku. In kakor postopek zamrzovanja zahteva nekaj časa in znanja, ga tudi odmrzovanje. Nekatera živila je treba pred uporabo odmrzniti, drugih ne in jih lahko neposredno iz zamrzovalnika stresemo v lonec.

Ne pustimo ga na pultu pri sobni temperaturi. FOTO: Tornado98/Getty Images

Največ zagat povzročajo meso in ribe. Za oboje velja, da jih pred toplotno obdelavo odmrznemo, pri postopkih pa večina med nami precej greši, kar je običajno posledica naglice. Le malokdo načrtuje obroke tako vnaprej, da bi se lahko meso tajalo več ur, kolikor bi bilo potrebno. Zato si pomagamo na različne načine: meso zjutraj vzamemo iz zamrzovalnika in ga postavimo na pult ali potopimo v hladno vodo, če se zelo mudi, kar v vročo vodo. Priljubljena metoda je odmrzovanje v mikrovalovni pečici, kar je izjemno praktično, a naj bo le izhod v sili.

Pri odmrzovanju s segrevanjem bo namreč meso zakrknilo in izgubilo sočnost. Če ga odtajamo na sobni temperaturi, tvegamo razvoj bakterij. Da bo odmrznjeno res kot sveže, bi ga morali odtajati zelo počasi, najbolje v hladilniku, za kar pa potrebujemo precej več časa, odvisno tudi od velikosti kosov. Idealno je, če zamrznjeno zvečer postavimo v hladilnik in pustimo čez noč. Zjutraj ga začinimo oziroma mariniramo in pustimo še nekaj časa stati, preden ga spečemo. Seveda to zahteva malce logistike in načrtovanja jedilnikov. Prav tako moramo počasi odmrzniti ribe.

Precej bolj enostavno je odmrzovanje zelenjave, saj jo kar neposredno iz zamrzovalnika stresemo v lonec. Običajno jo uporabljamo za pripravo juh, enolončnic, rižot in prilog. Če jed vsebuje več sestavin, zelenjavo dodajmo proti koncu kuhanja. Večina zelenjave je blanširana, zato bo kuhana prej kot sveža. Če se razkuha, ne bo ne dobra ne privlačna na pogled.

Če hočemo pravilno odmrzniti meso, moramo obroke načrtovati vsaj dan vnaprej.

Večina zamrznjene zelenjave je narezana na koščke, na primer korenje, cvetača, stročji fižol, in bo kuhana v okoli desetih minutah, zato temu primerno preračunajmo čas, ko jo bomo dali v lonec.