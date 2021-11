Tudi kava se lahko pokvari: še največji kavopivci tega ne vedo

Kava je eden izmed najbolj priljubljenih napitkov na svetu, a marsikdo ne ve, da se lahko tudi ta pokvari. Tako kot vsako živilo, ima tudi kava svoj rok trajanja, kako dolg pa je slednji, pa je odvisno od vrste kave in seveda od tega, ali ste jo odprli in kje jo hranite.

Neodprta mleta kava lahko zdrži od tri do pet mesecev, če jo hranimo pri sobni temperaturi, in celo leto do dve, če jo hranimo v zamrzovalniku. Ko jo odprete, je njen rok uporabnosti od tri do največ pet mesecev.

Rok uporabnosti neodprtih kavnih zrn je od šest do devet mesecev, če jih hranimo pri sobni temperaturi. Če jih hranimo v zamrzovalniku, se rok trajanja podaljša na od dve do tri leta. Po odprtju je treba takšno kavo porabiti v šestih mesecih, če pa jo hranimo v zamrzovalniku, jo lahko uporabljamo največ dve leti.

Instant kava ima najdaljši rok trajanja, zato lahko glede na embalažo, v kateri je, zdrži od dveh do 20 let. Večina embalaž za tovrstno kavo ima plast aluminija, ki preprečuje, da bi vlaga ali toplota prodrla do same kave, s čimer se podaljša njen rok uporabnosti.

Če ste torej na primer dobili kavo ali pa ste si samo naredili večje zaloge, vam strokovnjaki svetujejo, da jo shranite v zamrzovalnik, da ohranite njeno svežino. In ne skrbite, okus in vonj se ne bosta spremenila.

Kako prepoznati pokvarjeno kavo?

Morda ste se že spraševali, kako prepoznati, da je kavi potekel rok trajanja, glede na to, da se ne pokvari kot številna druga živila – ne splesni in ne zgnije. Edini način, da se prepričate, da je vaša kava še vedno dobra za uporabo, je, da se zanesete na svoj vonj in okus. Pokvarjena kava namreč nima več tistega lepega, prepoznavnega vonja in ko jo popijete, se čuti postanost.

