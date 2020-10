Trpki zlati sadež s kuhanjem postane sladak

Zori pozno jeseni. FOTO: S847/Getty Images

S krhlji obložimo kolač ali pito, dodajamo pa jih tudi mesnim jedem.

Kutina je nekoč rasla v malone vsakem vrtu ali sadovnjaku, danes pa jih le še redko opazimo. Morda na dvorišču starejših hiš, kjer so okolico nekoliko zanemarili, pa tu in tam jih kakšen kmet še prodaja na tržnici. V trgovini jih dobimo res težko. Izvira iz Male Azije, Turkestana in Kavkaza, dobro pa uspeva tudi drugje po svetu, tudi pri nas.Spada med sadje, ki ga obiramo še nekoliko nedozorelega, surovi plodovi pa so neužitni, trpki, kisli in še trdi povrhu. Pravi čas za obiranje kutin šele prihaja, saj pravijo, da bodo boljše, če jih na drevesu dobi prvi mraz. Sadeže, ki so po videzu mešanica med hruškami in jabolki rumene barve, hranimo v kleti, skladiščimo jih lahko do dva meseca, tako da jih je dobro porabiti do novega leta. V prostoru naj bo nizka temperatura in po možnosti vlaga. Plodovi so lepe, žareče rumene barve, pokrivajo pa jih dlačice, ki jih pred uporabo očistimo: cele plodove operemo ali celo oščetkamo.Ne uživamo svežih, zato si je za pripravo treba vzeti čas. Običajno iz sadežev skuhamo marmelado, džem ali žele, okusen je tudi kompot, pogosto v kombinaciji z jabolki. Vsebuje veliko tanina in pektina, kot želirno sredstvo jih dodajamo k drugim marmeladam ali sokovom. Kutine lahko tudi pečemo v pečici, podobno kot jabolka, narezane na krhlje ali nadevane. S krhlji obložimo kolač ali pito, dodajamo pa jih tudi mesnim jedem. Ko pečemo piščanca ai pečenko, poleg zelenjave dodamo še nekaj rezin kutine in jabolk. Jed bo dobila malce poseben okus in bo bolj sočna, pečeno zelenjavo in sadje pa pretlačimo in ponudimo kot omako k mesu. Kutina pa ni le okusna, temveč je tudi bogata z vitamini in minerali, omenimo zlasti vitamine A in C ter B1 in B2, od mineralov pa kalcij, magnezij, železo, klor, kalij in baker.Nekdaj so jo gospodinje uporabljale tudi v druge, neprehranske namene. Ker izjemno lepo diši, z njo odišavimo prostor. Plodove naložimo v košaro in jih postavimo na mizo, če jim dodamo še suho listje ali različne plodove, bomo naredili dišeči okras. Cele očiščene plodove lahko položimo v omaro med perilo, ki bo tako še bolj dišalo.