Triminutni recept za lososa, ki je šokiral splet

In kako lososa pripravi svetovno znani ameriški pisatelj in režiser, ki je med drugim napisal tudi kultna dela, kot so Carrie, Mačje pokopališče in Tisto? Takole je na twitter, kjer ima 6,6 milijona sledilcev, v telegrafskem slogu zapisal pred dnevi: »Večerja: v supermarketu kupi lep file lososa, ne prevelik. Nanj dodaj malo oljčnega olja in limonovega soka. Ovij v mokro papirnato brisačko. Peci v mikrovalovki kake tri minute. Pojej. Morda dodaj solato.«

Več na Odprti kuhinji.