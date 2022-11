Trije zdravi in enostavni recepti iz sladkega krompirja

Sladki krompir je nadvse uporaben za pripravo raznih jedi. Danes je že stalnica tudi v trgovinah z oddelki eksotične in sploh tujerodne zelenjave pri nas, sploh pa je razveseljivo, da ta rastlinski čudež, ki izvira iz Južne Amerike, zlahka gojimo v domačem vrtu.

Sladki krompir ni le neverjetno okusen, je tudi zelo zdrav in ga morate zagotovo uvrstiti na seznam zdravih jedi.

Zakaj je sladki krompir tako zdrav? Sladki krompir je poln vitaminov in mineralov. Še posebej so bogati z beta karotenom (antioksidant, ki se spremeni v vitamin A), vitaminom E in kalijem.

Bogat je z antioksidanti, ki ščitijo naše telo pred prostimi radikali. Dokazano delujejo proti procesu staranja in boleznim, kot je rak. Ta sladka zelenjava je bogata z vlakninami, ki so zelo pomembne za zdravo prebavo. Srokovnjaki za prehrano in dietetiko priporočajo približno 30 g vlaknin na dan. Jejte ga kot zajtrk, prigrizek, v juhi, kot prilogo, glavno jed ali sladico. Je neverjetno vsestranski! Okusen so ne glede na to, kako ga skuhate – kuhan, pire, ocvrt, na pari ali pečen, uporabite pa ga lahko celo v pecivu. Preberite na Polet.si