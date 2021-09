Recept: toskanska kruhova solata

Za 6 oseb:



400 g kruha z drožmi,

1 kg rumenih in rdečih češnjevih paradižnikov,

2 kumari,

1 žlica kaper v slanici,

0,5 kg rdeče čebule,

2 kroglici mocarele,

7 žlic oljčnega olja,

sok 1 manjše limone,

sol in

poper.



Kruh narežemo na kocke in jih na dveh žlicah oljčnega olja zlato popečemo v ponvi. Ohladimo. Rdečo čebulo narežemo na tanke trakove in jih za 10 minut namočimo v limonov sok, nato odcedimo in oboje prihranimo. Za preliv v skledici z metlico zmešamo prihranjen limonov sok, preostalo olje in sol. Paradižnik narežemo na polovice, kumare na tanke trakove, mocarelo pa natrgamo na koščke in vse skupaj razporedimo na servirni krožnik. Solato zabelimo s prelivom, rahlo premešamo in posujemo s kaprami, lističi bazilike ter hrustljavimi kruhovimi kockami.

Recept za panzanello je zapisal. V preteklosti je bil vodja slovenske mladinske kuharske reprezentance, vodnik Gault & Millau ga je predlani razglasil za mladega talenta, zdaj je chef obnovljene restavracije Pen, ki po novem sodi pod okrilje Kavala.Takole je povzel enostavnost recepta: »V življenju ne smemo komplicirati. Če imamo dobre sestavine in pripravimo s srcem, bo jed zagotovo odlična!«