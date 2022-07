TOP 3 recepti za polnjene paprike

Polnjene paprike so zakon in brez njih ni poletja. Kako jih najraje pripravite? Na spletu najdemo nešteto receptov, z iskanjem najboljših pa se vsako leto ukvarjamo tudi mi. Izpostavljamo tri naše najbolj priljubljene in dovolj raznolike, da zadostimo vsem vašim željam.

Več na Odprti kuhinji.