Top deset receptov brez (bele) moke

Tudi tokrat so pred nami negotovi časi, zato marsikdo poskrbi za zalogo. Pristojni zagotavljajo, da se nam lakote in pomanjkanja ni treba bati, prav tako mirijo trgovci, ki trdijo, da gre le za logistične težave, saj ne zmorejo tako hitro dopolniti zaloge. Mi pa naj vas pomirimo še takole: tudi brez (bele) moke lahko skuhamo in spečemo veliko dobrega in zdravega.

Več na Odprti kuhinji.